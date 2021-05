Zanni, cuvinte dure la adresa Irishei la „Survivor România”. „Ea trăiește pe altă planetă”

Înainte să afle că ea e concurenta care părăsește competiția „Survivor România” 2021, Irisha a ascultat încă o dată părerea lui Zanni despre ea. Concurentul a făcut o altă serie de dezvăluiri la consiliul de eliminare.

„Îmi permit în continuare să-i spun Irishei că trăiește pe altă planetă! Că nu este în Miami aici, nu este într-o vacanță fabuloasă și că nu prinde semnal! Asta e tot ce i-am spus! Nu vreau să răspund la ce spunea ea, pentru că în continuare trăiește pe altă planetă și nu-i funcționează piulițele!

Jigniri foarte urâte la adresa ei? Nu există așa ceva! M-am obișnuit cu chestia asta, că fetele să dramatizeze, să mintă mai exact! Că minte în momentul asta! (…)

S-au certat mulți cu Irisha pe chestii mărunte pentru că Irisha nu prinde semnal! Îți ia lucrurile din mâna și te uiți la ea și îi zici că o folosesc eu acum și ea tot ți-o ia din mână!”, a declarat Zanni.

Aceste cuvinte vin după ce Irisha i-a acuzat pe Zanni și pe Sebastian Chitoșca de bullying și de faptul că toate femeile din competiție au fost jignite până acum foarte grav de ei.

„Încerc să fac tot posibilul, dar nu pot să mă lupt cu morile de vânt! Mi-am luat o grămadă de jigniri din simplul motiv că i-am luat apărarea Elenei, de exemplu, sau lui Culiță.

Persoanele care s-au comportat foarte urât, care m-au jignit foarte tare în această competiție sunt Zanni și Sebastian! După aceea au început să vină persoane noi în competiție, ei au început să vorbească cu fiecare în parte, să le inducă păreri și tot felul de chestii, ca ulterior să fiu votată la consiliu spre eliminare.

Repet, motivul trebuia să fie sportiv, așa cum susțineau ei, dar s-a schimbat ulterior, nu pot să mă lupt cu morile de vânt! Dar asta e, am fost votată! Sper din tot sufletul ca publicul de acasă să mă susțină, să mă voteze ca să rămân în această competiție, pentru că eu consider că mai am multe de arătat! Îmi doresc să rămân, dar dacă nu va fi așa, îmi asum, asta este, până aici înseamnă că a trebuit să stau și atât am putut să fac!”, a spus Irisha înainte să afle că ea e concurenta eliminată.

