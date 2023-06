Zanni a spus că niciodată nu s-a simțit 100% integrat la Golden Boy, ba chiar că unii colegi de studio i-au pus bețe-n roate.

„Răspuns sincer: nu mai vorbim de ceva timp, nu ne mai scriem. El mi-a mai scris, m-a mai întrebat de sănătate din când în când. Nu suntem certați. Doar nu vorbim, pentru că nu vorbim. Sunteți conștienți că e un contract la mijloc. Nu mai sunt cu sufletul în Golden Boy Society și nu m-am simțit niciodată. Contractual, nu mai sunt de o lună.

Cu sufletul, nu am fost niciodată acolo, lucru pe care l-au înțeles și ei. Asta am apreciat. Contractual, am făcut un act adițional. Nu mai avem de-a face”, a declarat Zannidache despre ruptura dintre el și Alex Velea pe YouTube, potrivit Fanatik.

„Colaborarea a fost o perioadă, am început să îmi pierd încrederea, speranța. Iar mai colaboram, iar mă opream. Iar mă închideam în mine. Nu mai știam ce vreau să fac, dacă sunt bine în gașca asta. Nu mai știam dacă energia asta, trapanele… Nu mă simțeam în largul meu. Iar reveneam la studio, mă mințeam. Iar încetam. Mă întreba: «Ce ai, Zanni, ești bine?». Colaboram o săptămână, două, iar stăteam acasă.

În prezent, această colaborare s-a rupt pentru că nu aveam conexiune. Nu am crezut niciodată în conceptul ăsta Golden Boy Society. Trapanele. Care e mesajul: gagici, mașini, șmecherie. Niciodată n-am putut. Alex m-a înțeles și părțile mele am încercat să le fac mai pe iubire, mai pe distracție. Eram pe manele, până la urmă. Nu eram în largul meu”, a mărturisit Zannidache.

Acesta a mai zis că mulți de la studioul de înregistrări deținut de Velea nu l-au plăcut. „Mulți nu mă plăceau în studio, voiau să mă dea afară. Se uitau urât la mine. De atunci au început neînțelegerile. La început, am fost luat de fraier de unii de acolo din studio. Nu mă știa nici p… N-aveam cash în buzunar. Mă desconsiderau, mă dădeau la o parte. Ne mai certam, Alex ne împăca. Le-am zis: «Nu stau, mă, cu lăturile astea!». Mă înțelegeam cu Rashid, în fine.

Mario Fresh a fost super-băiat cu mine, și Lino Golden pe alocuri. Am fost frizerul lui personal. Nu mi-a plăcut de multe ori atitudinea lui, în trecut, dar eram prea mic”, sunt declarațiile surprinzătoare făcute de Zannidache.

