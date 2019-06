Zi importantă pentru Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Își aniversează fiul

În data de 8 iunie 2016, Valentina Pelinel a devenit mămicăî pentru prima oară. Atunci, vedeta a adus pe lume un băiețel, primul copil al ei și al omului de afaceri Cristi Borcea.

Sâmbătă, 8 iunie 2019, băiețelul celor doi, Milan, își aniversează ziua de naștere. Acesta împlinește trei ani. În lipsa lui Cristi Borcea, care se află la închisoare, Valentina Pelinel i-a făcut urări publice micuțului lor.

„La mulți ani, sufletul meu ??❤”, a scris vedeta pe o reea de socializare, unde a postat ;i o fotografie cu Milan.

În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 1 martie 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria. În data de 30 septembrie a anului trecut, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria.

Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată.

În prezent, omul de afaceri se află după gratii. Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri.

Citește și:

Ministerul Sănătăţii şi compania Abbvie dau vina pe o scăpare tehnică pentru jocul cu preţurile a două medicamente pentru hepatita C. Ministerul minte când spune că mărirea preţurilor nu s-a făcut cu derogare de la lege

Citește mai multe despre Cristi Borcea, Valentina Pelinel și zi de nastere pe Libertatea.