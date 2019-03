Zi tristă pentru Oana Zăvoranu. „Ar fi făcut 22 de ani”

„Te iubesc my husby! ♥ Azi e 15 Martie, o zi sfântă pentru mine, încărcată de-o potrivă de durere și fericire. Azi e ziua iubitului meu Tată care ar fi împlinit 79 de ani, și tot azi, sufletul meu, Marty The King ar fi făcut 22 de ani !? Tu reușești cum numai tu știi, să umplii golul imens lăsat de faptul că nu îi mai am lângă mine în viața mea!

Te iubesc TATA, cel mai bun și frumos Tată din lume ♥️ Te iubesc MARTY, LORDUL INIMII MELE ARISTOCRAT, cel mai iubitor și frumos motan din Lume ♥️♥️♥️

VĂ IUBESC MAI PRESUS DE CUVINTE . Oana ♥️♥️♥️”, a scris Oana Zăvoranu.

Recent, Oana Zăvoranu a suferit cea de-a noua operație la sâni. Vedeta a postat pe contul de socializare prima imagine cu noul bust, iar rezultatul este cu adevărat spectaculos. Bruneta le-a explicat tuturor de ce a luat această decizie.

