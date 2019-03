„Cum procedez eu că să scap de tatuajul la sprâncene care nu mai îmi place…după cum spuneam, vreau să revin la formă sprâncenelor mele naturale care este cea mai frumoasă. Pentru alte proceduri non-invazive la care recurg pentru a arată așa frumoasă și tânăra, în alte ediții viitoare ?( toate PLĂTITE, ok, mocangioaicele barteroaice fomiste??) Stați alături de mine. To be continued…”, a scris Oana Zăvoranu, pe Instagram.

Recent, Oana Zăvoranu a suferit cea de-a noua operație la sâni. Vedeta a postat pe contul de socializare prima imagine cu noul bust, iar rezultatul este cu adevărat spectaculos. Bruneta le-a explicat tuturor de ce a luat această decizie.

