Zina Dumitrescu, curtată de un fost președinte al României

Unul dintre admiratorii Zinei Dumitrescu a fost fostul președinte al României, Emil Constantinescu. Cei doi au fost colegi la Facultatea de Drept.

„Pe Emil Constantinescu l-am cunoscut foarte bine, am fost colegi la Drept. (…) Emil era în prima campanie electorală, eram la mare, cu soţul meu si, la un moment dat, un medic stomatolog, care făcea parte din staff-ul lui, zice: „Zina, hai sa ţi-l prezint pe domnul viitor președinte”. Eu am tăcut, nu am zis nimic. Și ne trezim faţă în faţă, cu Emil Constantinescu. Si rămînem aşa şi ne uităm unul la altul şi zice, cu riscul de a scrie în toate ziarele ce vă spun: „Rodica, vrei să-mi prezinti pe idolul tinereţii mele?” Da, m-a iubit, venea cu buchete de flori la facultate. Le găseam acolo. (…) Dar reacţionam mai puţin la curtea asiduă care mi se făcea de nenumăraţi. Printre care si Emil, de care sunt foarte mândră, pentru ca era un bărbat frumos”, povestea Zina Dumitrescu pentru cinematex.ro.

Zina Dumitrescu a fost considerată ca fiind cea care a pus bazele modei în România. Zina Dumitrescu a încetat din viață în data de 29 martie 2019, la vârsta de 82 de ani. Aceasta s-a stins din viață la azilul unde și-a petrecut ultimii ani de viață. Despre fiul Zinei Dumitrescu, Cătălin, s-a aflat că vrea să își incinereze mama.

Citește și: Medicul oncolog Alexandru Grigorescu, despre tratamentele neștiințifice de la clinica lui Becali: «Mi se par nişte nebunii. Sigur laser intravenos?»

Citește mai multe despre Emil Constantinescu și Zina Dumitrescu pe Libertatea.