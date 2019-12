De Denisa Macovei,

Zoli și soția lui au decis că fiicele lor, Timea și Patricia, de 11 și respectiv 9 ani, să se bucure de copilărie, refuzând să le cumpere smartphone-uri. Din păcate, cei doi nu au mai putut face față presiunilor sociale și au fost nevoiți să facă un compromis.

„Cu telefoanele mobile am dres-o cât am dres-o, dar pentru fata cea mare a trebuit să iau, într-un final, la 11 ani. Am fost obligat într-un fel, pentru că avea toată clasa. Prima dată i-am cumpărat unul cu butoane și nu vorbea la telefon. După o lună mi-a zis că îi e rușine să-l scoată, pentru că râd toți copiii de ea. Atunci am stat și m-am gândit. Sunt eu cu ecologia, dar aici a trebuit să o gândesc altfel. Din păcate, trendurile sunt altfel”, ne-a povestit Zoli, completând că dacă totuși a făcut acest compromis, măcar să-i explice fiicei sale că rolul unui smartphone nu este doar pentru poze și rețelele de socializare. “Faza mișto e că am încercat să-i explic ce poate să facă cu un smartphone. Bineînțeles, știa Facebook, Instagram, Tik Tik, dar i-am arătat că poate să intre pe Wikipedia sau dacă nu știe un cuvânt, să-l caute în DEX. Îmi place că-l folosește ca un mijloc de informare. Nu-ți închipui acum că nu stă pe site-urile de socializare. Stă și acolo, dar ușor-ușor, învață să folosească telefonul în scopul pentru care a fost inventat”, a mai completat artistul. Din fericire pentru el, fata cea mică nu are deocamdată aceleași cerințe, având cu totul alt gen de activități. “Pe cea mică nu o interesează telefoanele sau tabletele. Cea mică merge la gimnastică aerobică. S-a înălțat, este toată o fibră. E foarte talentată”.

Recomandări Înalta Curte repune pe rol cazul de prelevare de organe, relatat de Libertatea, și-i recheamă la audieri pe procurorul și pe medicul acuzați de DNA că au luat ilegal organele!

Fetițele nu pun accent pe lucruri materiale

Timea a vrut telefon nu pentru că-și dorea musai un gadget scump, ci pentru că era singura din clasă care nu avea un telefon. Atât ea, cât și sora sa, au fost învățate să nu pună accent pe lucrurile materiale și că darurile oferite din suflet au o valoare neprețuită. Dovadă că, de ziua tatălui lor, cele două fetițe nu au strâns bani pentru a-i cumpăra un obiect, ci l-au surprins cu un moment artistic pregătit de ele.

“De ziua mea mi-au făcut cel mai frumos cadou. Una a compus o poezie și cealaltă mi-a cântat la chitară, pentru prima dată. Nimeni din familie nu a cântat la chitară. Moment artistic de ziua mea. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales că s-au pregătit intens”, a mai spus artistul, care pe 23 noiembrie a împlinit 43 de ani.

VIDEO: Robert Hanciarec

Citeşte şi:

«Rămâneam profesor, dar nu-mi ajungeau banii nici de chirie» Zoli Toth a predat la Liceul de Muzică din Cluj

Trupa Sistem reunită, la șapte ani de la destrămarea trupei. Evenimentul care i-a adus din nou împreună!

GSP.RO Benny scos din sărite: „M-am uitat pe Instagramul Cristinei Neagu și mi-era rușine, frate!”