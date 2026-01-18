Producția de brânză feta, unul dintre simbolurile Greciei, este în pericol de a deveni un lux, pe fondul unei epidemii de variolă la ovine care afectează țara începând din 2024.

Fermierii greci cer insistent acces la vaccinuri pentru a-și proteja turmele. Deși Uniunea Europeană a oferit vaccinuri gratuite, guvernul de la Atena a refuzat, invocând potențialele consecințe financiare și impactul negativ asupra exporturilor.

În cazul în care Grecia ar iniția o campanie amplă de vaccinare, țara ar putea fi inclusă pe lista zonelor unde variola la ovine este considerată endemică, ceea ce ar pune în pericol exporturile de produse lactate.

„Dacă nu se vor lua măsuri imediate, brânza feta va deveni un produs de lux”, avertizează Vasó Fasúla, crescătoare de oi din regiunea Thessalia.

Aceasta a fost nevoită să izoleze peste 2.500 de oi pentru a le proteja. Deja, prețul brânzei feta a crescut semnificativ în primăvara anului 2025, iar deficitul de producție preconizează o creștere și mai accentuată a prețurilor.

În prezent, sectorul creșterii animalelor din Grecia este în pragul unui colaps. Normele internaționale impun sacrificarea imediată a unei turme întregi dacă se descoperă măcar un caz de variolă la ovine.

Situația a stârnit nemulțumiri profunde în rândul fermierilor. De peste 40 de zile, aceștia blochează drumurile din toată Grecia în cadrul uneia dintre cele mai mari manifestații din ultimii ani.

Principalul lor obiectiv: implementarea unei campanii naționale de vaccinare. Protestatarii au declarat că nu vor renunța până când cerințele lor nu vor fi îndeplinite.

