Marius Manole, la podcastul „Prima Dată”: „Nu am vocația prieteniei. Mă sufoc dacă mă sună cineva zilnic”

O farsă de top care s-a terminat cu o „smotoceală” zdravănă

Într-un bloc din Iași, un băiat mic pe nume Marius visa la torturi cu trei etaje și portocale, pe vremea când așa ceva era un lux. S-a certat cu toți copiii din jur, așa că a pus la cale o minciună epică: a bătut din ușă în ușă, strigând „E ziua mea, veniți la petrecere!”. A strâns 30 de copii, plus părinți cu cadouri, dar când mama a venit de la piață, haosul a explodat – nu era niciun tort, doar o bătaie zdravănă de la tata.​

Manole recunoaște că umorul l-a scos din belele

Anii au trecut, iar Marius Manole, devenit unul dintre cei mai iubiți actori români, recunoaște că umorul l-a scos din belele toată viața. De la oglinda care-i arăta un „metru patruzeci” pe când visa să fie actor, până la gafele zilnice, râsul e salvarea sa. „Când dai cu bâta-n baltă, umorul te scoate”, spune el în podcastul „Prima dată”.​

Sănătos și recunoscător într-o lume plină de știri negre

La final de 2025, Manole n-a vrut realizări mărețe, ci sănătate – „cel mai bun lucru” într-o lume plină de știri negre. S-a lăsat de fumat (a câta oară?), prețuiește prietenii puțini, dar adevărați, și crede în pașii mici: „Lucrurile mici sunt cele mari”. Fără rezoluții grandioase, doar liniște și bucuria bine făcutului, discret sau nu.​

Conexiunile adevărate vin din autenticitate

Cartea „Fericirea e în actul următor” s-a născut rapid, fără pretenții literare – „garbage, literatură ușoară, dar sinceră”. Manole a scris-o pe nerăsuflate, trimițând editorului pagini cu greșeli, ca să nu se oprească. Lansarea a epuizat stocurile, iar cititorii l-au aplaudat pentru curajul de a fi vulnerabil: „Prețul falsului e izolarea, conexiunile adevărate vin din autenticitate”.​

Scenă goală și visuri artistice

Actor în 23 de piese, Manole visează la revelioane în teatre pline, ca la Sfântu Gheorghe, unde a stat singur pe o scenă părăsită la miezul nopții. Acolo își punea în gând rezoluții artistice, crezând că dorințele viabile se împlinesc cu muncă și noroc. „Viața e o joacă, moartea la fel – trăiește prezentul”, ne îndeamnă artistul.

