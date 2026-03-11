„Medicina digitală în România a început deja odată cu programele prin PNRR”

Alexandru Rogobete a declarat că medicina digitală în România a început odată cu programele prin PNRR.

„Medicina digitală în România a început deja odată cu programele prin PNRR, s-au făcut investiții masive în zona digitală în ultimii ani de zile. În câteva luni va fi disponibilă noua platformă digitală din domeniul sănătății, care va conecta atât furnizorii cât și pacienții, vorbim despre o platformă interactivă în care pacientul își va putea vedea, într-un final apoteotic, după 36 de ani, dosarul electronic al pacientului.

Se vor putea realiza programări în serviciul medical din această platformă și discutăm despre multe unități sanitare care deja funcționează în regim digital, vă dau câteva exemple: Spitalul Județean din Timișoara, clinica ATI de acolo funcționează de aproape 1 an și jumătate fără foi, doar în regim digital. Spitalul Marie Curie din București funcționează de asemenea în regim digital, la fel Spitalul de Copii din Iași și lista poate continua”, a transmis Alexandru Rogobete la Gala Doctorului Digital 2026.

Transformarea activității medicale într-un format digital, un proces de durată

Ministrul Sănătății a explicat că transformarea activității medicale într-un format digital este un proces care nu se poate face peste noapte.

„Când vorbim de digitalizare în sănătate, mai degrabă discutăm despre o transformare digitală, pentru că transformarea activității medicale într-un format digital este un proces care nu se poate face peste noapte, are nevoie de infrastructură și asta am încercat să asigurăm prin programele din PNRR. Mai mult decât atât, are nevoie de o conduită adaptată regimului digital, discutăm de securitate cibernetică, despre datele pacientului, de o abordare și o viziune puțin diferită asupra actului medical utilizând instrumentele medicale.

Sunt încrezător că în perioada imediat următoare, adică următorii 2-3 ani de zile, sistemul de sănătate din România va fi transformat cât de mult se poate în zona digitală. De asemenea, România este pregătită în momentul de față pentru a se alinia spațiului european de date pe zona medicală, din această toamnă vom începe procedurile pentru conectare, astfel încât românii să aibă acces la datele medicale oriunde se află în spațiul Uniunii Europene”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Vizibilitatea profesioniștilor în sănătate a crescut mult în spațiul online, spune Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății a mai transmis că îi încurajează pe profesioniștii în sănătate să continue în spațiul online.

„Într-adevăr, vizibilitatea profesioniștilor în sănătate a crescut mult în spațiul online și eu îi încurajez să continue pentru că în aceeași măsură sau în egală măsură în spațiul digital există fenomenul dezinformării medicale care este la cote alarmante. Pot da un exemplu, cei care sunt împotriva vaccinării, de exemplu, sau cei care recomandă tot felul de terapii de astea miraculoase pentru obezitate. Unii cred într-adevăr că medicina se face cu apa, aer și energie, fără să fac aluzie la nimeni”, a spus acesta.

În ceea ce privește fenomenul dezinformării, acesta se poate combate și reduce doar cu o informare corespunzătoare și la un nivel înalt.

„Fenomenul dezinformării poate fi combătut și poate fi redus doar cu o informare corespunzătoare și la un nivel înalt. Și eu mă bucur când colegii profesioniști, colegii medici, stomatologi, asistente, farmaciști, nu contează, personalul medical apare în spațiul public pentru că vocea lor sfaturile lor care au în spate și care au o bază medicală până la urmă pot reduce fenomenul dezinformării și pot face bine printr-o informare corectă”, a spus acesta.

