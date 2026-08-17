Bilanțul recent al controalelor ANPC: mâncare expirată și utilaje pline de rugină

În perioada 10-16 august 2026, comisarii din cadrul colectivului temporar „A.N.P.C. Estival 2026” au aplicat 203 amenzi în valoare de peste un milion de lei și 84 de avertismente. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 53.000 de lei, iar patru operatori au fost închiși temporar până la remedierea deficiențelor.

Printre cele mai grave probleme constatate s-au numărat comercializarea alimentelor cu data-limită de consum depășită, lipsa elementelor de trasabilitate pentru produse și utilizarea agregatelor frigorifice neigienizate, cu depuneri de gheață, rugină și insecte.

În plus, inspectorii au identificat șezlonguri deteriorate și murdare, acces necorespunzător către plajă, piscine întreținute defectuos și spații de agrement fără panouri de informare sau cu elemente de siguranță deteriorate.

Sute de kilograme de alimente retrase de ANSVSA

Paralel cu aceste acțiuni, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a verificat 189 de unități de alimentație publică, pizzerii, patiserii, magazine și supermarketuri de pe litoral, aplicând 38 de sancțiuni contravenționale de 368.200 de lei și un avertisment.

Inspectorii au emis cinci ordonanțe de suspendare a activității, patru de interzicere și au trimis spre neutralizare peste 206 kilograme de alimente periculoase.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a precizat că inspecțiile ferme vor continua tot sezonul pentru protejarea consumatorilor.

Controale drastice și amenzi de milioane de lei pe tot parcursul lunii iulie

Neregulile din august vin în continuarea altor razii majore desfășurate de ANPC. În săptămâna 20-26 iulie, comisarii au dat 197 de amenzi de peste un milion de lei și au oprit activitatea a opt operatori, găsind ulei de prăjit degradat, lipsa menționării alergenilor și jucării periculoase, cum ar fi lasere sau slime neconform.

De asemenea, în intervalul 13-19 iulie, altele 206 amenzi au depășit pragul de un milion de lei, iar 15 unități au fost închise temporar din cauza echipamentelor de agrement uzate, improvizate cu sârmă sau lemn în loc de sisteme omologate de fixare.

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