Roata a ajuns direct pe contrasens

Momentul a fost surprins de o cameră de bord și distribuit ulterior pe Facebook. În imagini se vede platforma înmatriculată în Argeș, încărcată cu mai multe mașini, în timp ce una dintre roțile din partea stângă-spate se desprinde și pornește spre cealaltă bandă.

Incidentul s-a petrecut într-o zonă cu viraje, unde vizibilitatea este redusă. După ce se desprinde de platformă, roata traversează carosabilul și ajunge pe banda destinată vehiculelor care circulau din sens opus. O utilitară care venea regulamentar o lovește. Șoferul unui alt vehicul aflat imediat în spatele acesteia frânează și virează rapid pentru a evita impactul. Din imagini se poate observa că vehiculul din spate era tractat cu o șufă.

Platforma nu s-ar fi oprit imediat după ce a rămas fără roată. Potrivit persoanei care a realizat filmarea, conducătorul auto și-ar fi continuat deplasarea mai bine de 10 kilometri și ar fi fost oprit ulterior chiar de el.

„Să predea permisul cât mai repede posibil”

Filmarea a provocat numeroase reacții pe rețelele sociale. Oamenii au criticat atât faptul că cele două camionete foloseau o chingă mult prea scurtă, cât și faptul că șoferul platformei nu s-ar fi oprit imediat.

„Deci «profesionistul» cu platforma care a pierdut roata a mai mers 10 km? Să predea permisul cât mai repede posibil”, a comentat un internaut.

„Încă se mai trage la șufă? Mai ales dube și pe Valea Oltului. Dacă se loveau, să vezi atunci amenzi și cam adio asigurări”, a scris un altul.

Un alt utilizator a criticat lungimea chingii și reacția șoferului din autoturismul tractat: „Ori este șofer bun și a luat o decizie de moment văzând că are cumva o porțiune liberă pe sensul opus, ori a fost noroc cu carul”.

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