Platforma a venit însoțită de un vehicul special de protecție

Mașina se oprise pe un drum de tip 2+1, cu două sensuri de circulație și o bandă suplimentară folosită alternativ pentru depășiri. Șoferul reușise să tragă autoturismul într-un refugiu și nu considera că blochează circulația. A sunat la serviciul de asistență, convins că tractarea urma să fie acoperită de asigurarea sa. Când echipa de intervenție a ajuns la fața locului, platforma nu era singură. Alături de ea venise și un vehicul TMA, „Truck Mounted Attenuator”, dotat cu semnale luminoase de avertizare și cu un dispozitiv special montat în partea din spate, conceput să absoarbă energia unui eventual impact și folosit pentru protejarea personalului care lucrează pe șosea.

Practic, acesta este poziționat înaintea unei zone de intervenție pentru a reduce riscul ca un vehicul care nu observă la timp obstacolul să lovească direct oamenii care lucrează pe carosabil. În cazul suedezului, vehiculul TMA a fost așezat în spatele zonei în care platforma încărca mașina defectă.

Asigurarea a plătit tractarea, dar nu și vehiculul de protecție

Autoturismul a fost urcat pe platformă și transportat la destinația cerută de proprietar. Surpriza a venit ulterior. Asigurarea acoperea serviciul de tractare, însă nu și costurile vehiculului suplimentar de protecție. Șoferului i-a fost trimisă o factură de 6.517 coroane suedeze, aproximativ 590 de euro, doar pentru intervenția vehiculului TMA.

„Despre acest cost semnificativ nu fusesem informat”, a reclamat proprietarul mașinii, potrivit presei suedeze.

Șoferul a contestat factura de 590 de euro

Bărbatul a considerat că vehiculul TMA nici măcar nu era necesar. El a susținut că mașina sa se afla într-un refugiu, pe un sector cu trafic redus, și că ar fi existat suficient spațiu pentru intervenția platformei fără blocarea drumului. A contestat factura la instituția suedeză care soluționează litigii între consumatori și companii.

Șoferul a reclamat atât faptul că nu fusese avertizat despre cost, cât și decizia companiei de a trimite vehiculul suplimentar fără să-i ceară acordul.

Compania spune că platforma ar fi blocat singura bandă

Firma de asistență rutieră a oferit însă o explicație diferită. Potrivit companiei, autoturismul era într-adevăr oprit într-un refugiu, însă platforma necesară pentru ridicarea lui ar fi ocupat singura bandă disponibilă pe acel sens în timpul intervenției. Compania a susținut că șoferul platformei a făcut o evaluare a riscurilor și a decis că vehiculul TMA era necesar pentru protejarea oamenilor care lucrau în apropierea traficului. Astfel de vehicule sunt folosite tocmai pentru a prelua impactul în cazul în care un șofer nu observă la timp intervenția de pe carosabil.

Șoferul nu a reușit să scape de factura de 6.517 coroane. ARN a respins reclamația și a considerat justificată decizia firmei de asistență rutieră de a folosi vehiculul suplimentar. Instituția a apreciat că măsurile de siguranță au prioritate și că suma facturată nu este nerezonabilă pentru un astfel de serviciu.

Prin urmare, proprietarul mașinii trebuie să achite integral cei aproximativ 590 de euro, deoarece polița sa nu acoperea costul vehiculului TMA.

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