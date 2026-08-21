Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 22 – 28 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 22 – 28 august 2026

În ziua de 22 august, nevoie de a pune ordine în treburile casei sau de a aborda o chestiune de familie care naște dispute pe principiile legalității, moralității și onestității.

Între 23 august, de la miezul nopții (00:00′), și 25 august, la prânz, Fecioarele vor fi distante și analitice, preferând să-i observe pe cei apropiați ca să se poarte cu ei în consecință, pentru a cădea în eroarea unei atitudini concesive nejustificate. În ziua de 23 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 23 septembrie, va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim azi, oferindu-le cel mai important sprijin astral de peste an, drept care Fecioarele vor fi mai puternice, mai echilibrate, mai lămurite, mai determinante, și mai judicioase.

Între 25 august, după ora 12:02′, și 27 august, seara, târziu, pentru cei maturi sau în vârstă se va pune problema unui stres vascular (mai ales venos), a solicitării sistemului nervos la care se va adăuga și stresul canicular care va impune o revizuire a comportamentului obișnuit în aceste câteva zile; efectele acestui tranzit s-ar putea reflecta și în unele tulburări cardiace trecătoare dar de neignorat în sensul temperării lor cu medicația necesară.

În ziua de 25 august, Mercur va intra în zodia Fecioarei și, până pe 10 septembrie, va crea un sprijin important pentru cei care vor trebui să se exprime în public sau în împrejurări oficiale cu acuratețe și autoritate, rafinându-le percepțiile și controlul asupra reacțiilor, eventual prea spontane, care le-ar putea greva imaginea, autoritatea sau impresia personală.

Între 27 august, după ora 22:04′, și 28 august, relațiile parteneriale se vor afla în prim-planul „vântului cosmic” generat de Luna Plină în Pești, însoțită de o eclipsă de Lună, care se va produce pe 28 august, în opoziție cu Mercur și care va marca o posibilă schimbare esențială în viața nativilor.

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