Citește Horoscop săptămânal Leu. Previziuni pentru perioada 22 – 28 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Leu.

Horoscop săptămânal Leu – 22 – 28 august 2026

În ziua de 22 august, relațiile personale vor fi solicitate intens de către nativi care vor dori să se bucure din plin de toate ofertele momentului, solicitându-i pe cei apropiați să le fie alături, sau să devină pretențioși și exigenți ceea ce, pentru unele dintre cunoștințele lor, ar putea să fie obositor.

Între 23 august, de la miezul nopții (00:00′), și 25 august, la prânz, activități profesionale cotidiene, desfășurate corect. În ziua de 23 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 23 septembrie, va tranzita casa a doua a banilor, ceea ce va reprezenta o reală susținere astrală în demersurile celor care se confruntă cu nereguli în plata salariilor sau cu neglijențe contractuale. Începând cu 25 august, când Mercur va intra în zodia Fecioarei, și până pe 10 septembrie, revendicările nativilor în plan administrativ sau financiar vor primi o a doua susținere.

Între 25 august, după ora 12:02′, și 27 august, seara, târziu, moment special pe fondul conjuncției pe care Soarele o va face cu Nodul Nord al Lunii în casa I a personalității, moment care va marca intrarea Nodurilor Lunare pe axa Leu/Vărsător, care indică începutul unor noi provocări și încercări în plan personal sau partenerial.

Pe 25 august, Mercur va intra în zodia Fecioarei și va susține gândirea speculativă și buna administrare a banilor și a bunurilor prin decizii inspirate sau prin șansa de a primi la timp informațiile esențiale.

Între 27 august, după ora 22:04′, și 28 august, preocupările financiare vor fi influențate de Lună Plină în Pești, însoțită de o eclipsă de Lună și aflată în opoziție cu Mercur ceea ce va scoate la lumină disfuncțiile neidentificate până atunci de către cei născuți în zodia Leului. Este posibil ca, după ce nativii vor vedea „într-o altă lumină” interesele sau condițiile și limitările, să-și schimbe strategia, intențiile sau chiar reperele unor revendicări (așteptări, pretenții).

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