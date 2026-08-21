Avocatul a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare în formă continuată, după ce a postat pe TikTok mesaje în care amenința că suveraniștii vor „pune mâna pe ciomege” și îi vor că îi vor „călca pe cap” pe cei care „nesocotesc voința” lor.

Cătălin Dinulescu a comis faptele la sfârșitul lunii februarie 2025, perioadă în care susținătorii lui Călin Georgescu au organizat în București o serie de proteste de amploare față de decizia Curții Constituționale de invalidare a alegerilor din noiembrie 2024.

Dinulescu a spus instanței că „nu este mândru de ceea ce a făcut”

La ultimul termen de judecată, din 22 aprilie 2026, avocatul Cătălin Dinulescu și-a nuanțat poziția și a susținut că el nu a făcut decât să își exprime nemulțumirea, fără a avea intenția de a incita la violențe:

„Arată că nu îşi asumă absolut niciun fel de poziție în societate legată de aceste momente , pentru că a înțeles că i s-a reproșat faptul că poziția sa de avocat nu a atârnat mai greu în ceea ce a făcut.

, pentru că a înțeles că i s-a reproșat faptul că poziția sa de avocat nu a atârnat mai greu în ceea ce a făcut. Mai arată că există momente în care un om se comportă într-un spațiu public ca orice persoană și de aceea solicită să se observe că intenția sa nu a fost să creeze un moment de autoritate, să arate că un avocat vorbește mulțimii ca să obțină un anumit scop, ci intenția sa a fost pur și simplu de a-şi arăta nemulțumirea față de un eveniment extrem de grav, cum a fost anularea alegerilor.

și de aceea solicită să se observe că intenția sa nu a fost să creeze un moment de autoritate, să arate că un avocat vorbește mulțimii ca să obțină un anumit scop, ci față de un eveniment extrem de grav, cum a fost anularea alegerilor. Precizează că modalitatea sa de exprimare, într-adevăr, nu a fost cea mai fericită, dar intenția sa nu a fost de a incita pe cineva (…).

Precizează că nu a avut în discursul său acea aptitudine de a crea o stare de violență și o stare de pericol. Chiar reprezentantul Ministerului Public a menționat că atunci când ai intenția să obții violență, trebuie să dorești să obții un rezultat imediat. Sub acest aspect, solicită să se aibă în vedere forma sa de exprimare , care a fost «dacă îi veţi face ceva acestui om, noi vom face asta sau vom face cealaltă», cu alte cuvinte, nu a intenționat, nu a vorbit la modul imperativ , cum ar fi «uite, tu fă asta».

Chiar reprezentantul Ministerului Public a menționat că atunci când ai intenția să obții violență, trebuie să dorești să obții un rezultat imediat. Sub acest aspect, , care a fost «dacă îi veţi face ceva acestui om, noi vom face asta sau vom face cealaltă», cu alte cuvinte, nu a intenționat, , cum ar fi «uite, tu fă asta». Precizează că nu este mândru de ceea ce a făcut în spațiu public, referitor la modul său de exprimare, că putea într-adevăr să dea mai multă relevanță studiilor și educației sale, dar s-a lăsat purtat de val în legătură cu un anumit moment în care, într-adevăr, a fost o tensiune extraordinară și, din perspectiva sa de jurist, a considerat că acea anulare a alegerilor este un fapt extrem de grav. (…)”, se arată în Încheierea de ședință din data de 22 aprilie 2026.

Instanța: „Infracțiunea a fost comisă într-un context social tensionat”

Libertatea a consultat Hotărârea nr. 128/2026 din 3 august 2026 pentru a vedea care au fost motivele pentru care judecătorul a renunțat la aplicarea unei pedepse cu privire la Cătălin Dinulescu:

„Apreciază Curtea, în acord cu procurorul care a emis rechizitoriul, că discursul inculpatului nu a fost doar unul hiperbolic, exagerat, ci unul incitator , având aptitudinea de a genera acțiuni violente.

, având aptitudinea de a genera acțiuni violente. Nu trebuie omis contextul social şi politic, infracțiunea fiind comisă într-un context social tensionat, marcat de proteste de stradă , pe fondul nemulțumirii populației de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România, în cursul lunii decembrie 2024.

, pe fondul nemulțumirii populației de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România, în cursul lunii decembrie 2024. Or, în acest context, orice îndemn/incitare/ațâțare/întărâtare a maselor de oameni la acte de violență, provenind de la o persoană cu studii juridice , care cunoaște, pe deplin, semnificația juridică a acțiunilor întreprinse imprimă faptelor un real pericol la adresa ordinii și liniștii publice.

, care cunoaște, pe deplin, semnificația juridică a acțiunilor întreprinse la adresa ordinii și liniștii publice. Concluzionează instanţa că mesajele inculpatului (Dinulescu Cătălin – n.r.) nu s-au limitat la a exprima o simplă nemulțumire faţă de anularea alegerilor din decembrie 2024, astfel cum invocă acesta, ci au avut aptitudinea de a incita la violență , nefiind necesar a se şi înfăptui actele de violenţă, infracţiunea prevăzută de art. 369 Cod penal fiind una de pericol şi nu de rezultat.

faţă de anularea alegerilor din decembrie 2024, astfel cum invocă acesta, , nefiind necesar a se şi înfăptui actele de violenţă, infracţiunea prevăzută de art. 369 Cod penal fiind una de pericol şi nu de rezultat. Inclusiv în lumina jurisprudenței CEDO, orice îndemn/incitare/ațâțare/întărâtare a maselor de oameni la acte de violență (într-o perioadă tensionată, din cauza anulării primului tur al alegerilor prezidențiale dintr-o țară, deci într-un context social și politic tensionat – marcat de proteste violente de stradă ), din partea unei persoane cu pregătire juridică superioară (avocat), printr-o serie de expresii/cuvinte conținând violențe explicite împotriva unei categorii de persoane definită pe criterii de apartenență politică , aflată la guvernare (deci împotriva unor reprezentanți ai statului), nu mai beneficiază de protecția conferită de art. 10 din Convenție, referitoare la libertate de exprimare , într-o atare situație autoritățile naționale dispunând de o marjă de apreciere mai largă în cadrul examinării necesității unei ingerințe în exercitarea acestei libertăți de exprimare, în scopul prezervării ordinii publice. (…)

(într-o perioadă tensionată, din cauza anulării primului tur al alegerilor prezidențiale dintr-o țară, deci într-un context social și politic tensionat – marcat de proteste violente de stradă (avocat), , aflată la guvernare (deci împotriva unor reprezentanți ai statului), , într-o atare situație autoritățile naționale dispunând de o marjă de apreciere mai largă în cadrul examinării necesității unei ingerințe în exercitarea acestei libertăți de exprimare, în scopul prezervării ordinii publice. (…) Concluzionând, aspectele invocate de apărătorul inculpatului nu sunt apte să conducă la o altă concluzie decât cea care rezultă din coroborarea probelor atât din faza de urmărire penală, cât şi din faza cercetării judecătoreşti, cea a vinovăţiei inculpatului în raport de fapta pentru care a fost trimis în judecată. (…)

atât din faza de urmărire penală, cât şi din faza cercetării judecătoreşti, în raport de fapta pentru care a fost trimis în judecată. (…) Curtea apreciază că este îndeplinită și cerința atașată elementului material și anume, ca incitarea publicului la violență să fie făcută împotriva unei categorii de persoane definită pe criterii de apartenență politică, în condițiile în care, în discursul public din data de 24.01.2025, susținut în Piața Victoriei din mun. București, Sector 1, inculpatul nominalizează expres, în fața publicului, categoria de persoane vizată de actele de violență , respectiv membrii Partidului Social Democrat, partid aflat la guvernare la momentul faptelor (…).

, respectiv membrii Partidului Social Democrat, partid aflat la guvernare la momentul faptelor (…). Urmarea imediată a faptelor analizate constă într-o stare de pericol la adresa normelor de conviețuire socială.

la adresa normelor de conviețuire socială. Legătura de cauzalitate rezultă din însăși materialitatea faptei, nefiind necesar să fie dovedită de către organele judiciare, fiind o infracțiune de pericol.

Sub aspectul laturii subiective, Curtea reţine că infracțiunea a fost comisă cu intenție directă , inculpatul prevăzând și urmărind incitarea publicului la acte de violență împotriva clasei politice aflate la guvernare.

, inculpatul prevăzând și urmărind incitarea publicului la acte de violență împotriva clasei politice aflate la guvernare. Mai reţine Curtea că inculpatul (Dinulescu Cătălin – n.r.) a acţionat în baza unei rezoluţii infracţionale unice (determinată de manifestarea susținerii față de un candidat la alegerile prezidențiale din România și dezaprobarea față de un partid aflat la guvernare), incitând publicul la acte de violență împotriva clasei politice aflate la guvernare în mai multe rânduri , la diferite intervale de timp, respectiv în data de 24.01.2025 și în data de 26.01.2025.

(determinată de manifestarea susținerii față de un candidat la alegerile prezidențiale din România și dezaprobarea față de un partid aflat la guvernare), , la diferite intervale de timp, respectiv în data de 24.01.2025 și în data de 26.01.2025. În consecinţă, Curtea constată dincolo de orice îndoială că fapta reţinută în sarcina inculpatului prin rechizitoriu există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. (…)”, reține instanța în Hotărârea nr. 128/2026.

Judecător: „Condamnarea cu suspendare ar fi disproporționată”

Deși legislația pedepsește faptele comise de avocatul suveranist cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, Curtea de Apel București a preferat să-i dea doar un avertisment.

„În concret, apreciază instanţa că infracţiunea săvârşită prezintă o gravitate redusă , iar în ceea ce priveşte conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, se reţine că inculpatul (Dinulescu Cătălin – n.r.) este o persoană integrată în societate, fiind de profesie avocat, cu o vechime de 21 ani în cadrul Baroului Bucureşti, beneficiază de caracterizări favorabile şi nu are antecedente penale, aspecte ce relevă că posibilităţile sale de îndreptare sunt ridicate şi că săvârşirea infracţiunii ce face obiectul prezentei cauze este un incident izolat, care nu se va mai repeta.

, iar în ceea ce priveşte conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, se reţine că inculpatul (Dinulescu Cătălin – n.r.) este o persoană integrată în societate, fiind de profesie avocat, cu o vechime de 21 ani în cadrul Baroului Bucureşti, beneficiază de caracterizări favorabile şi nu are antecedente penale, aspecte ce relevă şi că săvârşirea infracţiunii ce face obiectul prezentei cauze este un incident izolat, care nu se va mai repeta. În acord cu cele invocate de apărare, Curtea apreciază că participarea la un proces penal în faza de judecată, în calitate de inculpat, are un efect punitiv producând consecințe asupra comportamentului și asupra înțelegerii exigențelor legislației penale, nefiind necesară aplicarea unei pedepse pentru a se produce corijarea comportamentului, având în vedere situația socială și familială a inculpatului (Dinulescu Cătălin – n.r.).

producând consecințe asupra comportamentului și asupra înțelegerii exigențelor legislației penale, pentru a se produce corijarea comportamentului, având în vedere situația socială și familială a inculpatului (Dinulescu Cătălin – n.r.). Astfel, inculpatul (Dinulescu Cătălin – n.r.) este bine integrat social și profesional , nu are antecedente penale și reprezintă un sprijin pentru cei trei copii ai săi.

, nu are antecedente penale și reprezintă un sprijin pentru cei trei copii ai săi. Totodată, acesta a susţinut că a șters definitiv conturile de social media , inclusiv contul de TikTok avut în vedere de către organele de urmărire penală (…), în prezent deține un cont de Facebook cu numele real, manifestând pasivitate în ceea ce privește exprimarea publică online, chiar în condiţiile climatului socio-politic al anului 2026, în unele momente marcat de nemulţumiri sociale.

, inclusiv contul de TikTok avut în vedere de către organele de urmărire penală (…), în prezent deține un cont de Facebook cu numele real, manifestând pasivitate în ceea ce privește exprimarea publică online, chiar în condiţiile climatului socio-politic al anului 2026, în unele momente marcat de nemulţumiri sociale. Având în vedere aceste împrejurări, Curtea consideră că pronunţarea unei soluţii de condamnare, urmată eventual de aplicarea dispoziţiilor art. 91 Cod penal (n.r. – suspendarea pedepsei ) ar fi disproporţionată şi ar produce unele consecinţe care nu ar fi nici în beneficiul societăţii şi nici al inculpatului, care ar depăşi cu mult beneficiul aplicării unei pedepse care ar îndeplini doar funcţia de exemplaritate, în contextul în care toate datele cauzei evidenţiază disponibilitatea şi capacitatea inculpatului (Dinulescu Cătălin – n.r.) de a se reeduca.

urmată eventual de aplicarea dispoziţiilor art. 91 Cod penal (n.r. – suspendarea pedepsei şi ar produce unele consecinţe care nu ar fi nici în beneficiul societăţii şi nici al inculpatului, care ar depăşi cu mult beneficiul aplicării unei pedepse care ar îndeplini doar funcţia de exemplaritate, în contextul în care toate datele cauzei evidenţiază disponibilitatea şi În consecinţă, Curtea apreciază că scopul sancţiunii penale poate fi atins şi fără condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea, astfel cum a solicitat parchetul , context în care, dat fiind faptul că sunt îndeplinite toate condiţiile pozitive şi negative prevăzute de lege, în baza art. 80 Cod penal va dispune renunţarea la aplicarea pedepsei (…).

, context în care, dat fiind faptul că sunt îndeplinite toate condiţiile pozitive şi negative prevăzute de lege, în baza art. 80 Cod penal va dispune renunţarea la aplicarea pedepsei (…). În baza art. 81 Cod penal va aplica inculpatului (Dinulescu Cătălin – n.r.) un avertisment, atrăgându-i-se atenţia asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune în cazul în care va mai comite infracţiuni, respectiv lipsa posibilității de a mai beneficia de instituția renunțării la aplicarea pedepsei”, se mai arată în documentul citat.

Avocatul Cătălin Dinulescu, sub drapelul de luptă al militarilor ruși

Avocatul Cătălin Dinulescu a participat pe data de 24 ianuarie 2025 la protestul suveraniștilor, organizat sub pretextul aniversării a 166 de ani de la Unirea Principatelor.

Atunci, susținătorii lui Călin Georgescu urmau să participe la o manifestație în Parcul Tineretului, dar s-au îndreptat spre Piața Victoriei, unde au intrat peste un miting al sindicatelor, s-au îmbrâncit cu jandarmii și au agresat jurnaliști.

Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea față de hotărârea CCR din data de 6 decembrie 2024, prin care instanța de contencios constituțional a anulat întregul proces electoral și a dispus reluarea alegerilor prezidențiale.

Pentru a hotărî astfel, judecătorii CCR au analizat rapoartele MAI, STS, SRI și SIE depuse și desecretizate în ședința CSAT din data de 4 decembrie 2024, care arătau că procesul democratic a fost viciat prin promovarea agresivă a lui Călin Georgescu pe rețelele de socializare și eludarea legilor privind finanțarea campaniilor electorale.

Astfel, nu au fost anulate doar rezultatele primului tur de scrutin (câștigat de Călin Georgescu) care a avut loc în data de 24 noiembrie 2024, ci și organizarea celui de-al doilea tur, programat pe 8 decembrie 2024.

Ca rezultat, pe data de 8 decembrie au avut loc ample proteste în Capitală, precum și o tentativă de lovitură de stat, organizată de Horațiu Potra, care e judecat în prezent alături de Călin Georgescu pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În acest context volatil, avocatul Cătălin Dinulescu a postat mesaje în care incita la violențe.

Tot atunci, avocatul manifesta o admirație fățișă pentru invazia lui Vladimir Putin în Ucraina, prin postarea drapelului de luptă a militarilor ruși lângă poza lui de profil de pe Facebook.

Cătălin Dinulescu și-a pus pe pagina de Facebook poze cu un steag de luptă rusesc. Foto: Facebook-Cătălin Dinulescu

Mesajele avocatului: „Vă scoatem cu ciomege! Vă călcăm pe cap!”

Pe data de 11 februarie 2025, Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București cu privire la mesajele avocatului Cătălin Dinulescu, iar acesta s-a ales cu un dosar penal pentru infracțiunea de incitare la violență, ură sau discriminare.

Prin actul de sesizare a instanţei, în sarcina avocatului suveranist s-au reținut următoarele:

„În perioada 24.01.2025 – 26.01.2025, acționând în baza unei rezoluții infracționale unice (determinată în baza aceluiași mobil – manifestarea susținerii față de un candidat la alegerile prezidențiale din România și dezaprobarea față de un partid aflat la guvernare, dar și în baza intervalului scurt dintre actele materiale comise), inculpatul (Dinulescu Cătălin – n.r.), având calitatea de avocat în cadrul Baroului București, printr-un discurs ținut în cadrul unei adunări publice la evenimentul de tip protest din data de 24.01.2025, din Piața Victoriei, sector 1, București și, ulterior, în data de 26.01.2025, prin încărcarea unui conținut digital (tip filmuleț) pe contul personal de TikTok, reprezentând o înregistrare audio-video cu persoana sa, a incitat publicul la acte de violență împotriva unei categorii de persoane definită pe criterii de apartenență politică (Partidul Social Democrat), după cum urmează:

a). În data de 24.01.2025, în cadrul unei adunări publice la evenimentul de tip protest din Piața Victoriei, sector 1, București, inculpatul (Dinulescu Cătălin – n.r.), a rostit următorul discurs:

«Avem un singur preşedinte! Se numeşte Călin Georgescu! Vrem pe el, atât! Bă! Voi dacă nu… Dacă încercați ceva împotriva acestui om, nesocotiți voința noastră! Vă călcăm pe cap! Dacă îndrăzniţi să faceți ceva… vă călcăm pe cap! Păi, vă jucați, mă, cu noi? Ciolacule! Unde ești, mă, bărbate? Vino, mă, aicea la o horă! Să facem bătuta! Grindene! Vino, mă, bărbate aicea! Oricum o să ajungem și la PSD în curând! Nu mai rămâne nimic din sediul ăla al vostru mă! O să vedeți că acuma suntem așa o mie, două, cât or să fie! Dar o să fim mai mulți! Şi mai mulți! Bă, chiar vreți să punem mâna pe ciomege! Păi! Vă scoatem mă cu ciomege! Dacă ne rugați, venim imediat!».

b). În data de 26.01.2025, inculpatul (Dinulescu Cătălin – n.r.) a încărcat pe platforma de socializare TikTok, în contul personal cu denumirea «Cătălin D.», user «@leonidas20246», un clip video denumit «ZiuaZ 1 milion de oameni în stradă», înfățișând persoana sa, prilej cu care adresează următorul mesaj:

«Vă e frică, mă, ticăloșilor? Vă e frică, nu? Ziua Z se apropie! Se apropie! Stați liniștiți, că ne pregătim! O să fim, nu 500 de mii în stradă, mă, … o să fim 1 milion, mă! O să vă călcăm pe cap, mă! Vă e frică, nu? Am văzut în Piața Victoriei! Bă, în Piaţa Victoriei, câte unități de jandarmi ați adus, mă? Noi am venit pentru hora unirii! Doar v-am zgâlțâit, mă, puțin! Să vedeți cum e! Am tras de gardurile alea puțin și v-ați c…t pe voi! Erau jandarmii ăia, erau uzi… ăia din față! Au chemat o mie și una de țestoase prin spate pe acolo! Nu o să vă mai apere mă, nici jandarmii! Nici poliția, nici nimeni! În fața poporului nu va sta, mă, nimeni! Ați înțeles? Că măturăm cu voi pe jos, mă! Temeți-vă de furia poporului! Temeți-vă, că va fi jale!”.»”, se arată în rechizitoriu.

Hotărârea Curții de Apel București în cazul lui Cătălin Dinulescu nu este definitivă, iar Parchetul a făcut apel la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde primul termen se va judeca pe data de 23 septembrie 2026.

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