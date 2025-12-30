Amfiteatrul Transilvaniei: ce este și unde se află

Amfiteatrul Transilvaniei nu este un amfiteatru antic în sensul clasic al cuvântului, ci un complex rural și ecologic privat format din trei case, ce datează din secolul al XIX-lea. Potrivit World Travel Group, așa cum sugerează și numele, acesta este amenajat pe un domeniu care se întinde pe mai bine de 100 de hectare în inima Transilvaniei, între localitățile brașovene Moeciu de Jos și Moeciu de Sus, la 41 de kilometri distanță de Brașov.

Situat la o altitudine de 1.200 de metri, pe o creastă înaltă înconjurată de păduri dese și pajiști presărate cu flori sălbatice, Amfiteatrul Transilvania este un loc izolat de turismul de masă, perfect pentru meditație, pentru minte, trup și suflet. Complexul este poziționat într-unul dintre cele mai frumoase puncte de belvedere care există în Munții Carpați. Fondat de un cuplu din Republica Moldova, acest complex oferă o panoramă de 360 grade uimitoare asupra Munților Bucegi și Piatra Craiului, care pur și simplu îți taie respirația.

Căsuțele sunt foste depozite de fân

Amfiteatrul Transilvania este un mini ansamblu format din trei case tradiționale românești, care au o vechime de peste două sute de ani. În trecut foste depozite pentru furajele destinate animalelor, căsuțele oferă o priveliște spectaculoasă către munții din jur. Fiind foarte vechi, acestea au fost complet restaurate, însă și-au păstrat aerul rustic.

Complexul pune la dispoziție camere duble și spații de cazare pentru familii numeroase, precum și alte experiențe specifice locurilor, menite să te reconecteze cu natura: o herghelie de cai, o fermă de capre și o grădină de căpșuni. În același timp, într-una dintre clădiri există o încăpere rustică dedicată aromoterapiei, care oferă cadrul perfect unde poți savura băuturi tradiționale și deserturi pregătite după rețete locale. Acestea au tavane cu grinzi, mobilier tradițional din lemn și din alte materiale naturale și sunt dotate cu ferestre cu geamuri de mari dimensiuni pentru ca turiștii să se poată bucura din plin de peisaje. Ansamblul pare un amestec între o casă de hobbit și o pictură realizată de artistul austriac Friedensreich Hundertwasser.

Vopseluri naturale din plante și fructe

Interioarele sunt finisate în nuanțe calde și delicate, iar fiecare colț al caselor reflectă întâlnirea dintre tradiție și modernitate, dintre forța naturii și măiestria omului care a clădit cu grijă, talent și dedicare fiecare element în parte. Un detaliu important îl reprezintă faptul că vopselurile folosite sunt naturale și au fost obținute manual din plantele și fructele cultivate în zonă.

Decorul interior al clădirilor se schimbă în funcție de anotimpuri sau diverse sărbători. Spre exemplu, în luna octombrie, cu ocazia Halloween-ului, sala de mese este decorată cu dovleci cu fețe grotești și zâmbitoare, în timp ce primăvara, de Paște, își fac apariția iepurașii, care sunt împodobiți cu panglici multicolore, după cum se precizează pe Net-a-Porter. Aceste decoruri fac parte din farmecul locurilor și nu umbrește cu nimic spectaculozitatea priveliștilor, peisajul ideal pentru drumeții, preparatele pregătite aproape exclusiv din produse locale sau din grădinile proprii, ori programele de retreat dedicate sănătății și stării de bine.

Cum ajungi la Amfiteatrul Transilvania

Cel mai simplu mod de a ajunge la Amfiteatrul Transilvaniei este cu mașina, însă se poate ajunge și pe jos, urmând un traseu turistic marcat. Înainte de a-ți spune cum poți ajunge, îți recomandăm ca, pentru a fi scutit de surprize neplăcute, să suni înainte să pornești către complex pentru a afla care este starea drumului. Numerele de contact le găsești aici.

Cu mașina dinspre București

Dacă vii din București, cel mai utilizat traseu este pe DN1 până la Brașov, după care se continuă spre Bran și mai departe către Dâmbovicioara și Sătic, un sat ce aparține de comuna argeșeană Rucăr, situat pe valea superioară a Dâmboviței, între culmile estice ale Munților Iezer-Păpușa și Piatra Craiului. După ce treci de Castelul Bran, va trebui să urmezi drumul care coboară către culoarul Rucăr-Bran, iar de aici indicatorul către Sătic, care te va conduce pe un drum forestier, parțial neasfaltat, dar practicabil și cu o mașină obișnuită în sezonul cald. Distanța totală este de aproximativ 200 de kilometri, iar durata călătoriei variază între trei ore și jumătate și patru ore, în funcție de trafic.

Cu mașina dinspre Brașov

Dacă vii dinspre Brașov, vei avea de parcurs cu mașina un drum de 41 de kilometri. Vei merge spre Bran, apoi spre Dâmbovicioara și spre satul Sătic, până la Moeciu de Sus, iar de aici trebuie să urmezi drumul forestier care te va duce spre complex. Aceasta este una dintre cele mai rapide și mai pitorești variante, drumul șerpuind printre sate tradiționale, păduri și creste montane.

Cu mașina dinspre Pitești

La Amfiteatrul Transilvania se poate ajunge cu mașina și venind de la Pitești. În acest caz, ruta recomandată este DN73, prin Câmpulung Muscel, apoi spre Rucăr și mai departe către Sătic. Acest traseu este preferat de turiștii care vin din sudul țării și oferă, la rându-i, priveliști spectaculoase asupra masivelor Iezer-Păpușa și Piatra Craiului.trebuie să știi că ultima parte a drumului, cea de după satul Sătic, este una montană, îngustă și mai sălbatică. De aceea, este bine ca această porțiune să fie parcursă cu mare atenție, mai ales când plouă sau pe timp de iarnă, când drumul este alunecos. În sezonul rece se recomandă o mașină echipată corespunzător, eventual chiar una 4×4, precum și verificarea în prealabil a condițiilor de vreme și de drum.

Pe jos

Cum spuneam, la Amfiteatrul Transilvania se poate ajunge și pe jos, pe traseul ecoturistic T9, care pornește din Moeciu de Sus. Acesta are o lungime de aproximativ 2 kilometri, are o diferență de nivel de circa 250 de metri și poate fi parcurs într-o oră, maximum o oră și jumătate. Este un traseu ușor, inclusiv iarna, fără pante sau creste abrupte, fiind ideal pentru familiile cu copii. Traseul te poartă prin pădure și pe creste cu panorame impresionante asupra Munților Bucegi și Piatra Craiului.

Ce poți vizita în apropiere de Amfiteatrul Transilvania

În afară de cadrul mirific pe care îl oferă Amfiteatrul Transilvania, în regiunea Moieciu-Bran-Brașov există și alte locuri excelente pentru a fi vizitate.

Castelul Bran

Castelul Bran este o destinație turistică populară, nu numai datorită legăturii sale cu Dracula, ci și datorită istoriei sale fascinante și a arhitecturii impresionante. Această fortăreață medievală ce datează de la sfârșitul secolului al XIV-lea a fost construită cu scopul principal de a apăra trecătorile importante din Munții Carpați. Castelul se află la o distanță de circa 10-12 kilometri de Amfiteatrul Transilvaniei și merită vizitată pentru istoria și arhitectura sa unică.

Peștera Valea Cetății

Peştera Valea Cetății este localizată pe versantul vestic al Masivului Postăvaru, în bazinul Ţării Bârsei, la circa 3 kilometri distanţă de Râşnov, la o altitudine de 825 de metri. Peștera a devenit accesibilă pentru prima dată în 1949, când o explozie hidraulică a înlăturat materialele care îi blocau intrarea, declanșând o viitură puternică pe Valea Fundata, potrivit siteului oficial. De aceea, a primit denumirea de Peștera Fundata. Urmele acestei revărsări sunt vizibile și azi, prin bolovanii transportați și rămași de-a lungul traseului. Galeria principală are 958 de metri.

Cheile și Peștera Dâmbovicioara

Cheile Dâmbovicioarei sunt situate în culoarul Rucăr-Bran, în zona calcaroasă din Piatra Craiului, și auo lungime de doi kilometri. Defileul este alcătuit din două sectoare distincte, Cheia Mare și Cheia Mică, separate ca dimensiuni și poziție. Defileul impresionează prin pereții abrupți ai văii, care depășesc și 200 de metri înălțime. La mică distanță de satul Dâmbovicioara se află peștera cu același nume. Aceasta este ușor accesibilă dinspre șosea, cu o galerie ramificată de peste 250 de metri, notează Arachalet.ro.

Cetatea Râșnov

Această fortificație medievală situată pe dealul stâncos din sudul orașului Râșnov a fost inițial construită între anii 1211 și 1225 de către sași și cavalerii teutoni. În secolul al XVII-lea, cetatea a fost transformată într-un oraș medieval fortificat, iar în 1821 a fost restaurată după o explozie și un incendiu devastatoare care i-au afectat serios structura. Astăzi se află într-un proces extins de restaurare și doar grădina cetății este deschisă pentru vizitatori. Cetatea Râșnov este perfectă pentru o excursie de jumătate de zi.

Dino Parc Râșnov

În apropiere de cetatea Râșnov se află parcul Dino, care include o zonă de agrement și un muzeu în aer liber ce se întinde pe o suprafață totală de patru hectare. Pe lângă un traseu impresionant cu peste 120 de dinozauri în mărime naturală, atestați științific, parcul dispune de locuri de joacă pentru copii, căsuțe în arbori, un cinematograf în aer liber, trasee de aventură, labirint laser, soundbox, expoziții unicat și multe alte zone interactive.

Rezervația de urși de la Zărnești

Aflat într-o zonă împădurită de la intrarea în orașul Zărnești, la aproximativ 2 km de DN 73A, sanctuarul Libearty se întinde pe 69 de hectare de pădure, fiind cea mai mare rezervație de urși bruni din lume, dar și singura de acest gen din România. Aici trăiesc peste 100 de urși salvați din captivitate, animale care au fost ținute în condiții improprii și exploatate ca atracții pentru diverse afaceri sau instituții.

Parcul de aventură Cheile Grădiștei

În complexul turistic Cheile Grădiștei Resort Fundata există un parc de aventură amplasat printre copaci, cu jocuri de alpinism la înălțime. Sunt amenajate trei trasee pentru adolescenți și adulți, fiecare cu un grad diferit de dificultate, și un traseu destinat copiilor. Toate traseele includ tiroliene, cea mai lungă având peste 400 de metri.

Munții Bucegi și Piatra Craiului

Zonele montane din jurul Amfiteatrului oferă câteva trasee montane ecoturistice. Cele mai frumoase sunt T1-Explorare prin Șirnea, T2-Aventură prin Fundata, T4-Plimbare prin Fundățica și T7-Drumeție prin Vama Giuvala.

Foto: Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE