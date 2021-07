Despre Cheile Dâmbovicioarei

Au o lungime de 2 kilometri, iar în amonte de chei, la confluența cu Valea Muierii, se află izvorul La Galgoaie.

Cheile Dâmbovicioarei oferă un peisaj impresionant. Dâmbovicioara a săpat în formațiunile de roci sedimentare un canion lung de 8 kilometri, iar în unele porțiuni pereții văii depășeșsc 200 de metri înălțime.

Prin eroziune, apele râului au creat forme de turnuri sau creste ascuțite, în timp ce subteran au rămas goluri carstice. Sunt peste 50 de peșteră în zonă, dintre care cele mai cunoscute sunt Peștera Dâmbovicioara, Peștera Labirintului sau Peștera de la Gura Defileului.

Aici se găsește celebra Peșteră Dâmbovicioara, care oferă un relief carstic variat. Râurile care coboară în Munții Făgăraș, Piatra Craiului și Leaota au săpat în calcarele de aici văi înguste și adânci.

Are o lungime de 250 de metri și are aspectul unei galerii ramificate. Poate fi străbătută ușor, pentru că plafonul are în jur de 2 metri.

Cum ajungi la Cheile Dâmbovicioarei

Poți ajunge la Cheile Dâmbovicioarei cu mașina, fiind situate la mai puțin de 30 de kilometri de Bran și Moeciu, pe partea dreaptă venind spre Câmpulung Muscel, la ieșirea de pe drumul DN73, în localitatea Podu Dâmboviței.

De aici se desprinde un drum județean care urmează cursul râului Dâmbovicioara, iar la cinci minute de mers cu mașina vei ajunge în satul Dâmbovicioara, reședința comunei cu același nume.

Localitatea face legătura către satul Ciocanu și Cheile Brusturetului, iar doar 1 kilometru de centrul localității vei întâlni Peștera Dâmbovicioara.

Localitatea se află la 177 de kilometri de București. Se poate ajunge și cu trenul, însă doar până la Campulung.

Pentru a intra în Cheii, va trebui să plătești o taxă în valoare de 5-10 lei de persoană, iar dacă vrei să te cazezi, ai o mulțime de pensiuni, cabane și vile la dispoziție din să alegi, iar prețurile sunt decente.

Ce activități poți face în Cheile Dâmbovicioarei

Pentru început, trebuie să începi cu o plimbare în Cheile Dâmbovicioarei, unde vei fi impresionat de peisajul cu adevărat uimitor de aici. Pereții sunt perfect verticali, cu înălțimi de 200 de metri și chiar peste.

Calcarele în nuanțe alb-cenușii sunt o adevărată atracție. În plus, te poți plimba pe potecile forestiere dintre stânci.

La fel de impresionante sunt cascadele cu apă limpede, peșterile din zonă, dar și pârâul de-a lungul cheilor.

Poți face drumeții în interiorul zonei. Sunt trasee ușoare, pe care le poate face orice turist și cu ajutorul cărora vei descoperi peisaje spectaculoase. Pentru asta, ar trebui să fii însoțit de un localnic, pentru a nu te rătăci.

Un astfel de traseu este Cheile Dâmbovicioarei- Păstrăvăria Dâmbovicioara- Zanvele – Dealul Sasului. Este un traseu ușor, de aproximativ o oră și vei vedea priveliști minunate către Piatra Craiului.

În plus, poți vedea Garofița Pietrei Craiului, o floare unică ce se găsește doar în această zonă.

Poți face o excursive în Ciocanu și Sirnea, drumul din Fundata până în Dâmbovicioara, pe Sirnea, este unul dintre cele mai frumoase pe care le poți parcurge cu mașina.

Poți face aici și trasee montane, spre Piatra Craiului, spre Brusturet, spre Valea Ghimbavului sau spre Valea Dâmboviței.

Obiective turistice Cheile Dâmbovicioara și împrejurimi

Cheile și Peștera Dâmbovicioarei

Impresionante prin peisajele pe care le oferă, Cheile Dâmbovicioarei ar trebui să fie pe lista ta în locurile unde poți evada din oraș la final de săptămână. Au o lungime de doar 3 kilometri, însă lucrurile pe care le vei vedea aici vor merita.

De-a lungul cheilor vei avea pârâul Dâmbovicioarei, iar la capătul lor vei da de Peștera Dâmbovicioara. Situată în zona cartică a culoarului Rucăr-Bran, s-a format în calcarele masivului Piatra Craiului.

La celebra peșteră se poate ajunge foarte ușor de la Rucăr, pe șoseaua Brașov Pitești, până în dreptul localității Podu Dâmboviței.

Cetatea de la Râșnov

Situată pe drumul Brașov-Rucăr-Câmpulung Muscel, este construită pe dealul care se înalță la sud de centrul așezării Râlnov.

Cetatea Râșnov a fost restaurantă și a intrat în circuit turistic. Viziatorii pot găsi și un muzeu, o tavernă medievală și mici buticuri cu suveniruri.

Cheile Ghimbavului

Pârâul Ghimbavului s-a unit cu pârâiele Andolia, Valea popii și Cumparata, iar după un parcurs de 3 km de la unirea apelor, pârâul întâlnește pereții de calcar și piatra Muntelui Ghimbav. Pereții de piatră de peste 300 de metri oferă un peisaj spectaculos.

Barajul Pecineagu

Situat pe cursul superior al râului Dâmbovița, într-o depresiune dintre munții Piatra Craiului și munții Păpușa, acest baraj este executat din anrocamente. Are 107 metri înălțime și o lungime de 267 metri.

Schitul Dragoslavele

A fost ridicat în anul 1929, ca reședință patriarhală. În comuna Dragoslavele se afla monumente protejate: Biserica Adormirea Maicii Domnului, din anul 1661; Biserica Înălțarea Domnului, din anul 1745; Crucea lui Matei Basarab, din anii 1632-1654; Crucea lui Lupu Vameșu, dar și altele.

Parc acvatic Brașov

Este unul dintre cele mai mari parcuri acvatice acoperite din țară și are 8 piscine, 1300 de șezlonguri, teren de volei, loc de joacă, terase exterioară și multe alte surprize.

Cheile Zănoagei, locul în care să te retragi în weekend. Obiective turistice, activități și trasee în zonă





Sursa foto: 123rf.com

