Fundația Renașterea, 25 de ani de activitate

Andreea Esca a fost prezentă la evenimentul organizat la împlinirea a 25 de ani de activitate pentru Fundația Renașterea, la Palatul Cotroceni, acolo unde a povestit, pentru Libertatea, un moment trist din copilărie, dar care a făcut-o să lupte pentru a schimba ceva în societate.

„Sunt foarte bucuroasă că mesajul nostru, acela de a transmite femeilor să meargă în mod regulat la un control medical ajunge la cât mai multe femei și ăsta e cel mai important mesaj al nostru. E lucrul pentru care luptăm cel mai mult. Altfel, îmi pare bine că multe dintre fondurile pe care le strângem merg pentru a călători cu niște unități mobile, sunt ca niște cabinete, pe care noi putem să le ducem în zone defavorizate ale României, astfel încât să niște oameni care nu își fac timp, nu au timp să ajungă într-un oraș mai mare în care există un spital sau, pur și simplu, nu știu că există acest tip de analize, să poată avea ceva lângă casa lor”, a declarat Andreea Esca.

Andreea Esca, cea mai tare amintire în 25 de ani de Fundația Renașterea

Totodată, Andreea Esca a dezvăluit și care a fost cea mai tare amintire pe care o are din cei 25 de ani de activitate alături de Fundația Renașterea.

„Am fost foarte emoționată de destul de multe ori, atunci când avem povești legate de paciente, pentru că avem paciente ca cea de astăzi, prima noastră pacientă de acum 22 de ani, și e sănătoasă și mă face extrem de fericită să văd că se poate, dar au fost și foarte multe povești ale unor oameni care au pierdut lupta cu cancerul și atunci mă întristez foarte tare. Dar asta mă motivează și mai mult să transmit mesajul: mergeți, mergeți, mergeți la doctor! Chiar dacă nu vă doare, chiar dacă nu simțiți ceva în mod special”, a precizat Andreea.

Povestea tristă din bucătăria în care a crescut Andreea Esca

„M-am alăturat Fundației Renașterea și pentru faptul că mama mea a fost asistentă medicală de sală de operație la Institutul Oncologic din București aproape toată viața. Și toate poveștile copilăriei mele, atunci când copiii se adună la masă cu părinții, în bucătărie, de exemplu, pe vremea noastră, toate poveștile erau despre bolnavi de cancer și despre cum: uite, dacă venea mai devreme am fi putut face mai mult, dar a venit prea târziu. Și am vrut cumva să îi demonstrez și mamei că o să fac ceva astfel încât mult mai mulți oameni să se ducă mai devreme și să fie salvați”, a dezvăluit prezentatoarea Știrilor Pro TV.

