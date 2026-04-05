Concediat după 22 de ani de muncă în același loc

Un magazioner al unui cunoscut magazin din Milano, angajat cu contract pe perioadă nedeterminată și încadrat în categoria persoanelor protejate, a fost concediat în octombrie 2025, după 22 de ani de muncă în același loc.

Incidentul care a dus la pierderea locului de muncă a avut loc cu o lună înainte, într-o dimineață din septembrie, când bărbatul a mers în stare avansată de ebritate la serviciu. Potrivit celor relatate de publicația Corriere della Sera, era atât de beat că nu se mai putea ține pe picioare, iar colegii au fost nevoiți să-l ducă într-o încăpere.

Și-a recunoscut greșeala și și-a cerut scuze

După acest episod, conducerea companiei a deschis o procedură disciplinară, iar bărbatul și-a recunoscut vina în fața șefilor și-a cerut scuze. „Îmi cer scuze, este o perioadă foarte dificilă din punct de vedere personal pentru mine”, a explicat angajatul.

Cu toate acestea, compania a decis să-l concedieze.

După concediere, omul a contestat decizia în instanță. Judecătoarea Francesca Saioni, din cadrul Tribunalului din Milano – secția de muncă, a încercat mai întâi o mediere între părți.

Magazionerul a precizat că, pe lângă scuzele prezentate, a început și un program de recuperare în cadrul NOA, un centru ambulatoriu public din sistemul sanitar italian, specializate în prevenirea, tratamentul și reabilitarea persoanelor cu probleme de alcoolism (alcoldipendenze), precum și a familiilor lor.

De cealaltă parte, compania și-a exprimat disponibilitatea pentru o soluție amiabilă doar din punct de vedere financiar, refuzând însă reintegrarea angajatului.

Decizia instanței: concedierea, nejustificată

După audierea mai multor martori, instanța a decis că măsura concedierii a fost una nejustificată.

Judecătorul a dispus reintegrarea angajatului în funcția ocupată anterior și plata tuturor salariilor restante de la momentul concedierii până în prezent, calculate la aproximativ 1.400 de euro pe lună.

De asemenea, compania a fost obligată să achite și aproximativ 5.000 de euro cheltuieli de judecată.

„Nu există recidivă și nu a provocat daune”

Potrivit Tribunalului din Milano, comportamentul angajatului a fost „reprobabil”, însă ar fi trebuit sancționat cel mult printr-o suspendare, nu prin concediere. Instanța a subliniat că nu există antecedente disciplinare, incidentul fiind singular în cei peste 22 de ani de activitate.

„În cazul concret, în mod evident, nu există recidivă, conduita analizată fiind singurul episod de relevanță disciplinară din întreaga carieră de peste 22 de ani”, se arată în motivarea deciziei.

Judecătorul a mai remarcat că nu există dovezi privind producerea unor pagube materiale.

Chiar dacă magazionerul ar fi lovit câteva cutii, acestea nu au fost deteriorate. În plus, nu a fost demonstrat că starea sa ar fi fost observată de clienți, toate mărturiile indicând că bărbatul a ajuns în zona de vânzare doar pentru câteva secunde, înainte de a fi dus într-o încăpere de colegi.

Reintegrare și despăgubiri

Instanța a concluzionat că decizia privind „concedierea trebuie considerată nelegală și, prin urmare, anulată”, dispunând reintegrarea angajatului și plata unei despăgubiri calculate în funcție de ultimul salariu, de 1.396,50 euro, de la data concedierii până la revenirea efectivă la locul de muncă.

Bărbatul își poate relua activitatea, continuând în același timp programul de recuperare pentru dependența de alcool.

Recent, tot în Italia, o casieră concediată după 30 de ani de muncă, pentru un detergent de 2,9 euro, a ajuns la un acord cu angajatorul și a primit despăgubiri, renunțând însă la reintegrarea în muncă.