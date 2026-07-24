Angajații au aflat în concediu

Peter Bachmann, care a preluat firma fondată de bunicii săi, a explicat că decizia de a închide afacerea nu a fost neașteptată. „Ultimele două-trei luni nu au fost bune” , a declarat el pentru Blick. Hotărârea a fost luată în cadrul familiei, în urmă cu două săptămâni: „Am decis într-o duminică să ne oprim” , a spus Bachmann, citat de Blick, publicație care face parte din trustul Ringier.

Pentru mulți dintre angajați, vestea falimentului a fost un șoc. „Unii au observat că avem din ce în ce mai puțin de lucru, că gradul de încărcare nu mai era ca înainte”, a explicat Bachmann.

Momentul anunțării deciziei a fost deosebit de dificil, deoarece mulți angajați erau în concediu. „Unii plecaseră deja la începutul sau mijlocul lunii iulie și au aflat în timpul vacanței” , a adăugat el. Totuși, există o rază de speranță: unii dintre angajați au primit oferte de muncă de la foști clienți.

Dificultățile industriei textile în 2026

Sub marca Papillon, compania producea cravate, papioane și eșarfe într-un atelier situat în Örlikerhus, Zürich.

Însă creșterea prețurilor și scăderea cererii au afectat grav afacerea. „Achizițiile au devenit mai dificile, iar numărul clienților a scăzut”, a explicat Bachmann. „Industria textilă nu are un orizont luminos.”

Patronul se simte ușurat

Peter Bachmann a încercat să salveze compania, inclusiv prin inițiative în domeniul inteligenței artificiale, dar fără succes.

„Am fi putut continua încă un an, dar lucrurile nu s-ar fi îmbunătățit” , a spus el. În ciuda dificultăților, decizia de a închide afacerea îi oferă acum o senzație de ușurare: „De pe umerii mei a căzut o povară”. Bachmann intenționează să își schimbe direcția profesională, aplicând pentru locuri de muncă ca angajat.

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