În același timp, doar 17,15% dintre respondenți spun că preferă exclusiv vacanțele lungi, de minimum două săptămâni. Pentru cei mai mulți, durata ideală a unei pauze este de 2–3 nopți, variantă aleasă de 54,72% dintre participanții la studiu.

Rezultatele arată că micro-vacanțele răspund în primul rând unei nevoi de relaxare în condiții de buget și disponibilitate de timp mai reduce decât în alți ani.

Stresul schimbă felul în care românii își planifică vacanțele

Unul dintre principalele motive pentru care micro-vacanțele câștigă teren este dificultatea de a planifica un concediu lung. Potrivit studiului realizat de Știri Din Turism cu ajutorul platformei iVOX Research, 52,65% dintre respondenți spun că anul acesta le este greu sau foarte greu să își ia un concediu standard de două săptămâni.

În acest context, pauzele de câteva zile devin o soluție mai ușor de integrat în programul de lucru și în buget. Principalele motive pentru care românii aleg vacanțele scurte sunt organizarea facilă, menționată de 20,72% dintre respondenți, nevoia de evadare frecventă, indicată de 19,76%, și costurile mai mici, alese de 19,05%.

Nevoia de pauze scurte este recurentă: 38,71% dintre respondenți spun că simt nevoia unei micro-vacanţe de 3–4 ori pe an, în jurul sărbătorilor legale sau al weekendurilor prelungite, iar 32,83% resimt această nevoie mai des.

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„Cifrele acestui studiu arată imaginea unor oameni care se adaptează la ceea ce le este dat să trăiască și, în același timp, o demonstrație clară că nu renunță la ideea de concediu, nu sunt furați de disonanțe de tipul «totul sau nimic» în sensul că, dacă nu mai pot să plec două săptămâni, nu mai plec deloc. E ca și cum cine avea în obicei să-și ofere momente de pauză, acum își oferă doar momente de respiro.

Cercetarea arată că lipsa de orizont de timp care ne induce teamă și un sentiment profund de nesiguranță nu mai lasă oamenii să-și facă planuri pe termen lung. Aș spune că nici măcar pe termen mediu. Este la fel cum s-a întâmplat în pandemie, când lipsa de orizont de timp, faptul că nu știam dacă va dura o lună, două sau cinci, a fost unul dintre factorii cei mai perturbatori și dătători de anxietate. Iar acum, din cauza instabilității politice, economice și a războaielor se creează aceeași lipsa de orizont de timp”, a spus psiholog Ligia Moise.

Oboseala acumulată, principalul motiv pentru care românii rezervă escapade

Studiul arată că decizia de a rezerva o micro-vacanţă este influențată mai ales de factori practici și emoționali. O ofertă bună este principalul declanșator, menționat de 21,73% dintre respondenți, urmată de oboseală sau stres, cu 19,70%, și de apariția unui weekend prelungit, cu 17,73%.

Diferențele dintre generații arată că micro-vacanțele răspund unor nevoi diferite. Milenialii sunt generația în rândul căreia modelul „mai des și mai scurt” este cel mai bine reprezentat: 52,81% preferă fie mai multe escapade pe an, fie o formulă mixtă, cu vacanțe medii și micro-vacanțe.

Generația Z este cea mai deschisă la ideea de workation, adică posibilitatea de a lucra remote dintr-o destinație turistică. 69,23% dintre respondenții din această categorie spun că ar lucra remote frecvent sau ocazional dintr-o destinație turistică. Totodată, Gen Z este mai atrasă de city break-urile europene decât celelalte generații.

Pentru Generația X, vacanțele spontane sunt mai prezente în comportamentul de călătorie: 43,82% spun că au plecat de mai multe ori într-o vacanță decisă cu mai puțin de 7 zile înainte. În cazul Baby Boomers, vacanțele scurte sunt asociate mai ales cu relaxarea, emoție menționată de 41,18% dintre respondenții din această generație.

Micro-vacanțele, planificate cu bugete moderate

Pentru o vacanță de trei zile, cel mai frecvent buget menționat este între 500 și 1.000 de lei, ales de 40,83% dintre respondenți. Alți 23,99% spun că ar aloca sub 500 de lei, iar 25,95% indică un buget între 1.000 și 2.000 de lei. Doar 9,23% dintre respondenți ar depăși pragul de 2.000 de lei.

Aceste date indică faptul că micro-vacanțele sunt privite mai degrabă ca pauze accesibile, ușor de planificat și adaptate unor bugete prudente.

În alegerea destinațiilor pentru escapade, proximitatea și accesibilitatea rămân importante. În România, cele mai potrivite destinații sunt considerate Brașovul și împrejurimile, litoralul românesc, Maramureșul și Sibiul.

La nivel european, printre opțiunile menționate de respondenți se numără orașele din Italia de la malul mării, Grecia, Viena și Praga.

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