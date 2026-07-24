UPDATE 16.17. Un mesaj RO-Alert a fost emis, vineri, în Pantelimon.

Avertizări nowcasting ANM de vreme severă imediată. Lista localităților vizate de fenomene meteo periculoase

Cod portocaliu de averse torențiale, vânt puternic și descărcări electrice

ȘTIRE INIȚIALĂ. În intervalul 24 iulie 2026, meteorologii au emis cod portocaliu de averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (60-70 km/h), vijelie, grindină (1-3 cm).

Lista localităților afectate de codul portocaliu:

  • Între orele 16:14-17:00: Județul Ilfov (Voluntari, Pantelimon, Brănești, Balotești, Afumați, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Dobroești, Tunari, Petrăchioaia, Dascălu);
  • Între orele 15:23-16:10: Județul Călăraşi (Budești, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Gălbinași, Crivăț);
  • Între orele 15:23-16:10: Județul Giurgiu (Hotarele, Prundu, Valea Dragului, Greaca, Herăști, Isvoarele).

Zonele vizate de cod galben de averse torențiale, descărcări electrice

În intervalul 24 iulie, meteorologii au emis un cod galben de averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici (sub 1 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h. Lista localităților vizate este următoarea:

  • Între orele 16:05-17:00: Județul Constanța (Negru Vodă, Limanu, Chirnogeni, Albești, Comana)
  • Între orele 15.38-16.15: Județul Teleorman (Bragadiru, Bujoru).

Prognoza meteo pentru perioada 27 iulie-23 august 2026

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza pentru perioada 27 iulie – 23 august 2026. Potrivit specialiștilor, temperaturile vor crește treptat în majoritatea regiunilor, cu maxime ce pot ajunge la valori cuprinse între 28 și 35 de grade Celsius.

Vremea va rămâne însă instabilă, cu ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe zone.

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