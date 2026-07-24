Cum alegi metoda potrivită de conservare

Pe lângă avantajul de a avea la îndemână ingrediente de sezon și în lunile reci, conservarea alimentelor îți oferă posibilitatea de a profita de perioada în care fructele și legumele sunt la apogeul gustului și, de multe ori, la cele mai bune prețuri. Cu puțină organizare și câteva reguli simple, te vei putea bucura de aroma verii chiar și în mijlocul iernii.

Nu există o metodă universală de conservare care să se potrivească tuturor fructelor și legumelor. Alegerea depinde atât de tipul alimentului, cât și de modul în care intenționezi să îl folosești ulterior.

Fructele bogate în apă, precum căpșunile, zmeura, afinele sau cireșele, își păstrează foarte bine aroma dacă sunt congelate și pot fi folosite ulterior în smoothie-uri, prăjituri sau deserturi. Piersicile și caisele pot fi, la rândul lor, congelate după ce sunt curățate și porționate.

În cazul plantelor aromatice, congelarea și uscarea sunt cele mai eficiente soluții. Pătrunjelul, mărarul, leușteanul sau menta își păstrează o mare parte din aromă prin aceste metode și pot fi folosite luni întregi în supe, sosuri sau salate.

Roșiile, ardeii și vinetele sunt ideale pentru conservarea în ulei sau pentru transformarea în sosuri și paste, în timp ce castraveții, conopida, ceapa și ridichile se pretează foarte bine la murare.

Înainte de orice metodă de conservare, alege întotdeauna fructe și legume sănătoase, fără pete, lovituri sau urme de alterare. Chiar și un singur produs deteriorat poate influența calitatea întregii conserve.

Metode rapide de conservare

Congelarea, cea mai simplă metodă pentru fructe și legume

Congelarea este una dintre cele mai rapide și eficiente metode de conservare, deoarece păstrează o mare parte din gustul și proprietățile alimentelor fără proceduri complicate. Pentru cele mai bune rezultate, fructele și legumele trebuie spălate, curățate și uscate foarte bine înainte de a ajunge în congelator. Excesul de apă favorizează formarea cristalelor de gheață, care pot modifica textura produselor după dezghețare.

Tehnica congelării individuale (pe tavă)

Fructele de pădure (zmeura, afinele), căpșunile, cireșele fără sâmburi, prunele, caisele și piersicile (curățate și porționate) se congelează cel mai bine individual.

Așază-le într-un singur strat pe o tavă, fără să se atingă.

Introdu tava în congelator pentru câteva ore.

După ce s-au întărit, transferă-le în pungi sau caserole etanșe. În acest fel, ele nu se vor lipi într-un bloc compact și vei putea scoate exact cantitatea dorită.

Aceeași metodă este potrivită și pentru cuburile de pepene verde sau pepene galben, care pot fi folosite ulterior în smoothie-uri, limonade sau deserturi răcoritoare.

Blanșarea

Legumele precum mazărea, fasolea verde, porumbul, ardeii sau dovleceii rezistă foarte bine la congelator.

Însă, pentru fasolea verde și mazăre, specialiștii recomandă blanșarea înainte de congelare.

Procedura este simplă:

Opărește legumele în apă clocotită timp de 1-5 minute.

Scoate-le și scufundă-le imediat într-un bol cu apă și gheață. Acest șoc termic oprește gătirea și fixează culoarea vie, textura și vitaminele.

după ce se răcesc și se usucă bine, pot fi porționate și congelate.

Murături – conservarea în oțet sau saramură

Murarea este o metodă tradițională care oferă legumelor o perioadă lungă de păstrare și un gust inconfundabil. Totuși, nu toate murăturile se prepară la fel. În funcție de rețetă, poți alege conservarea în oțet sau în saramură, fiecare metodă având propriile avantaje.

Murăturile în oțet sunt gata într-un timp mai scurt, deoarece aciditatea oțetului împiedică dezvoltarea microorganismelor. Castraveții, gogoșarii, conopida, ceapa sau ardeii iuți sunt printre legumele care se pretează foarte bine acestei metode. Pentru un plus de aromă, în borcane se pot adăuga usturoi, boabe de piper, semințe de muștar, mărar uscat sau foi de dafin.

Murăturile în saramură se obțin prin fermentație naturală, fără adaos de oțet. Amestecul de apă și sare creează condițiile necesare dezvoltării bacteriilor lactice, care conferă legumelor gustul ușor acrișor și contribuie la conservarea lor. Varza, castraveții și gogonelele sunt printre cele mai cunoscute exemple de legume conservate în saramură.

Indiferent de metoda aleasă, este important ca borcanele și recipientele să fie sterilizate înainte de utilizare. De asemenea, legumele trebuie să fie acoperite complet de lichidul de conservare, fie că este vorba despre oțet sau saramură, pentru a preveni apariția mucegaiului și a prelungi perioada de păstrare.

Uscarea și deshidratarea, metoda ideală pentru verdețuri și unele fructe

Uscarea este una dintre cele mai vechi metode de conservare și continuă să fie folosită datorită simplității sale. În plus, nu necesită congelator și ocupă foarte puțin spațiu.

Verdețurile și plantele aromatice: Pătrunjelul, mărarul, leușteanul, oregano, cimbrul sau menta își mențin uleiurile esențiale dacă sunt legate în mănunchiuri mici și suspendate într-un loc bine aerisit, ferit de razele directe ale soarelui. Odată uscate, frunzele se mărunțesc și se închid ermetic în borcane.

Fructele și legumele concentrate: Merele, prunele, caisele, roșiile și căpșunile pot fi deshidratate pentru a deveni gustări sănătoase. Dacă nu deții un aparat special (deshidrator), folosește cuptorul clasic la o temperatură foarte scăzută, lăsând ușa ușor întredeschisă pentru a permite evacuarea aburului.

Gemurile, compoturile și siropurile păstrează aroma fructelor de sezon

Puține preparate reușesc să păstreze atât de bine aroma fructelor de vară precum gemurile, compoturile și siropurile. Căpșunile, zmeura, afinele, caisele, piersicile, prunele sau florile de soc sunt doar câteva dintre ingredientele care pot fi transformate în conserve dulci pentru sezonul rece. Spre deosebire de congelare, această metodă schimbă textura fructelor, însă intensifică gustul și permite păstrarea lor pentru o perioadă îndelungată.

Pentru ca munca ta să reziste pe parcursul iernii, respectă acești pași tehnici:

Sterilizează borcanele și sticlele prin fierbere sau în cuptor.

Toarnă compoziția fierbinte și închide recipientele etanșe imediat.

Depozitează-le într-o cămară întunecată și rece.

Conservarea în ulei, o soluție excelentă pentru legumele coapte

Dacă îți plac legumele preparate pe grătar sau la cuptor, conservarea în ulei reprezintă una dintre cele mai gustoase metode prin care le poți prelungi viața cu câteva luni. Avantajul major este că acestea sunt gata de servire în orice moment și pot transforma rapid o salată simplă, un sandviș sau un platou complex cu aperitive. Roșiile, vinetele, dovleceii (zucchini) și ardeii copți sunt cele mai potrivite opțiuni pentru acest tip de conservare.

Procedura pas cu pas:

După coacere, lasă legumele să se răcească complet și îndepărtează cu atenție excesul de lichid.

Așază-le apoi în straturi în borcane sterilizate în prealabil și completează cu ulei de măsline de bună calitate până când suprafața este acoperită în totalitate.

Pentru un profil gustativ intens, poți adăuga în borcane căței de usturoi, boabe de piper, oregano, busuioc, rozmarin sau câteva fire de cimbru.

Regulă strictă de siguranță: Legumele trebuie să rămână permanent acoperite de pelicula de ulei. De asemenea, depozitează borcanele la frigider imediat după deschidere.

Conservarea fructelor, legumelor și verdețurilor nu mai este de mult doar un obicei moștenit din generație în generație. Este o modalitate practică de a te bucura de produsele de sezon chiar și atunci când acestea nu se mai găsesc proaspete în piețe.

Fie că alegi congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau prepararea gemurilor și siropurilor, fiecare metodă are avantajele sale și se potrivește anumitor tipuri de alimente. Cu puțină atenție și câteva reguli de bază, vei avea la îndemână ingrediente pline de savoare luni întregi, iar gustul verii va rămâne prezent în bucătăria ta mult după ce sezonul s-a încheiat.

Sezonul fructelor și legumelor trece repede, așa că merită să profiți de el cât încă produsele sunt în plin sezon. Le poți comanda simplu și rapid prin Bringo, alături de toate celelalte ingrediente necesare pentru conservare.

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