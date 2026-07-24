Compania riscă astfel o amendă substanțială, de până la 6% din cifra de afaceri, ceea ce s-ar putea traduce la o sumă de ordinul miliardelor.

Eforturi insuficiente

Acuzațiile sunt denumite „constatări preliminare” și vin în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA), care impune marilor companii din domeniul tehnologiei să depună eforturi suplimentare pentru combaterea conținutului ilegal și dăunător.

Aceasta este a patra acuzație adusă împotriva TikTok în ultimii doi ani.

Comisia Europeană, care îndeplinește rolul de autoritate de aplicare a legislației în domeniul tehnologiei la nivelul UE, a declarat că conturile TikTok nu respectă standardele de siguranță prevăzute de DSA.

Aceasta a precizat că platforma de socializare permite copiilor să-și facă contul public, permițând altora să vadă conținutul și expunându-i potențial la hărțuire online sau la contactul cu persoane care comit abuzuri.

Comisia a mai afirmat că nici conturile private nu sunt sigure pentru copii, deoarece pot fi găsite cu ușurință prin lista de „urmăritori” și „persoane urmărite” a altor utilizatori, chiar și de către persoane care nu au un cont TikTok.

TikTok ar trebui să ajusteze setările implicite ale conturilor publice ale minorilor, astfel încât conținutul să fie vizibil, în mod implicit, doar pentru utilizatorii TikTok acceptați de copii, a afirmat Comisia.

TikTok colaborează pentru a-și reduce amenda

TikTok a declarat că va analiza concluziile UE și va colabora în mod constructiv cu autoritatea de reglementare.

„Conturile adolescenților de pe TikTok dispun de peste 50 de funcții prestabilite de confidențialitate și siguranță, elaborate cu consultarea experților, încă din momentul creării contului”, a precizat compania.
„Conturile utilizatorilor sub 18 ani sunt private în mod implicit și suntem una dintre singurele platforme pe care adolescenții mai tineri nu pot folosi mesageria directă și al căror conținut nu poate apărea în secțiunea «Pentru tine»”, a precizat aceasta.

TikTok poate acum să examineze documentele Comisiei și să răspundă înainte ca autoritatea de supraveghere să emită o decizie care ar putea include o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a companiei.

Tragere la răspundere

„Legea privind serviciile digitale impune platformelor să integreze măsuri de protecție a minorilor în concepția serviciilor lor și le trage la răspundere atunci când nu respectă această obligație”, a declarat într-un comunicat Henna Virkkunen, șefa departamentului de tehnologie al UE.

„Un nivel ridicat de protecție nu ar trebui să fie o opțiune opțională; ar trebui să fie setarea implicită”, a spus ea.

Compania a oferit concesii pentru a evita amenzile în două cazuri anterioare, în timp ce un al treilea caz este încă în curs de desfășurare.

Propaganda deșănțată pentru Călin Georgescu, investigată și ea

Tiktok este investigată de Comisia Europeană tot în baza DSA după scandalul de la alegerile prezidențiale anulate din România, din 2024.

Tiktok a fost acuzată că l-a promovat intens pe candidatul extremist Călin Georgescu și nu a blocat fake news-urile promovate de fanii acestuia.

Investigații ulterioare au arătat că 27.000 de conturi false propagau mesaje pro-Georgescu și pro-AUR.

AliExpress, Temu și Shein

Săptămâna aceasta un alt gigant chinez, AliExpress, a fost amendat cu 550 de milioane de euro pentru că nu a reușit să combată vânzarea de produse ilegale, nesigure și contrafăcute pe platforma sa.

Temu a fost la rândul său amendat cu 200 de milioane de euro în mai 2025, iar Shein este la rândul său investigată.

Microsoft, Intel, Google, Apple, Amazon

Concomitent, Comisia Europeană a acordat amenzi de ordinul miliardelor de euro pentru coloșii americani Microsoft, Intel, Google, Apple și Amazon.

Cea mai recentă este o sancțiune de 890 de milioane de euro pentru Google, anunțată zilele trecute. În total, Google a fost amendată cu 10 miliarde de euro până acum în toate investigațiile asupra sa.

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