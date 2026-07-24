Gheorghiță Vlad: „Dacă nu se întâmplă la nivel național, o să îl decorez eu”

„Piloții sunt minunați. Mi-aș dori să am în toată flota aeriană oameni ca ei. Singurul detaliu pe care vi-l dau este următorul. Cel care a angajat drona este căpitan. Cel care l-a asistat în angajarea dronei este locotenent, adică doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani. Doi oameni tineri care și-au făcut datoria și care au dovedit încă o dată că școala de pilotaj și Aviația Română sunt la un nivel superior”, a precizat vineri, într-o conferință de presă, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.

Întrebat dacă pilotul care a doborât drona va fi decorat, la fel ca pilotul care a doborât în mai 2026 drona din Estonia, generalul Vlad a spus:

„Eu îmi doresc să fie decorat, și să fie decorat cu ordine naționale, dacă este posibil. O să vedem, din ceea ce mă privește, dacă nu se întâmplă la nivel național, o să îl decorez eu.

Prima dronă doborâtă în spațiul aerian românesc de un pilot român de F-16

În această dimineață, la ora 11:02, o dronă a fost doborâtă pentru prima dată în spațiul aerian românesc de un pilot de avion de vânătoare F-16, în zona localității Padina din județul Buzău.

„O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărire a unei drone intrate în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat luni, 20 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației. Echipe ale MApN au fost trimise la fața locului pentru monitorizarea si analizarea situației”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării.

Este prima dronă doborâtă în spațiul aerian românesc de la începutul războiului din Ucraina (februarie 2022) și până acum.

Abia în februarie 2025, la trei ani de la atacarea Ucrainei de către Rusiei, Parlamentul României a adoptat două legi importante care au simplificat lanțul de comandă pentru doborârea dronelor pe teritoriul național. Este vorba despre Legea privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional și Legea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor şi operaţiilor militare pe teritoriul statului român.

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a declarat că e posibil ca drona doborâtă de un pilot român de F-16 în zona localității Padina din județul Buzău ar fi fost de tip Geran-2.

Iată și primele imagini cu zona din Buzău unde a fost doborâtă drona de un pilot român de F-16.

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