România se află pe ultimul loc în ceea ce privește siguranța rutieră în Uniunea Europeană. Este realitatea alarmantă care reiese din statisticile europene. Într-un clasament realizat exclusiv pe statele membre UE, România are cea mai ridicată rată a deceselor în accidente rutiere.

Clasamentul siguranței rutiere este condus de Suedia, Malta și Danemarca. Ele se află în categoria celor mai sigure state europene, cu aproximativ 20 de decese la un milion de locuitori. România înregistrează un nivel de aproape patru ori mai ridicat.

Femeia care ridică manual, de 36 de ani, o barieră de tren. Imaginea care spune tot despre infrastructura din România

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Conform specialiștilor în domeniu, viteza excesivă sau neadaptată este principala cauză. Apoi, conducerea agresivă, depășirile periculoase, neacordarea priorității sau trecerile pe contrasens.

În clasamentul european intră inclusiv conducerea în urma consumului de alcool și droguri, folosirea telefonului mobil, dar și infrastructura rutieră.

Vorbim aici de autostrăzi și drumuri expres, separarea sensurilor, iluminat, protecții pentru pietoni și bicicliști, dar și treceri la nivel cu calea ferată.

Și la acest capitol, al deceselor în accidente feroviare, România prinde podiumul.

Ultima statistică la nivelul Uniunii Europene este din 2024, iar Polonia (163 de decese), Germania (142) și România (65) sunt pe primele trei locuri ale clasamentului.

În comparație cu Luxemburg, unde nu a avut loc niciun deces în 2024 în urma unui accident feroviar!

368 de bariere de tren, acționate manual!

Ce mai spun cifrele? 65,6% dintre victime au fost persoane neautorizate pe infrastructura feroviară, adică oameni care intră pe linii fără să se asigure, iar 25,5% au fost utilizatori ai trecerilor la nivel cu calea ferată.

În urma unei solicitări a Libertatea către Compania Națională de Căi Ferate CFR, în acest moment, în România există 1.537 de treceri la nivel cu calea ferată existente pe rețeaua feroviară din țara noastră.

La nivelul rețelei furnizează 1.169 de treceri la nivel cu calea ferată prevăzute cu instalații automate de semnalizare. 782 sunt cu semnalizare acustică și luminoasă, dar fără semibariere, iar 387 sunt cu bariere automate.

Conform răspunsului, în acest moment, în România există 368 de bariere care sunt acționate manual de personalul CFR.

Una dintre ele se află în sectorul 2, în apropiere de Piața Obor din București, la Baicului și este acționată manual.

Din lemn, aceasta e ridicată manual de peste 50 de ani, în ultimii 36, de aceeași persoană! Care face operațiunea asta de peste 30 de ori pe zi.

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„Nu poți să depinzi de o manivelă în 2026”

Aici, mii de mașini stau și așteaptă ca bariera să fie ridicată și coborâtă manual.

„Trec pe aici aproape în fiecare zi și uneori stau și 5-10 minute. Problema nu este că se închide bariera, pentru că înțeleg că trenul trebuie să treacă, problema este că în 2026 încă depindem de cineva care vine și ridică manual o barieră. Ceva a rămas din altă epocă”, spune unul dintre șoferi.

Și chiar dacă, la orele stabilite, doamna iese din baraca veche și ea de zeci de ani și își face meseria, lumea tot are motive să comenteze:

„Nu cred că omul care lucrează aici este problema. El își face treaba. Problema este că un sistem care deservește mii de oameni pe zi ar trebui să fie automatizat. Nu poți să depinzi de o manivelă și de prezența unei persoane”.

Chiar dacă au existat legende că aceasta ar fi cea mai veche trecere la nivel cu calea ferată aflată încă în exploatare, reprezentanții CFR susțin că cea mai veche este situată pe linia București – Videle, la intersecția cu strada Copșa Mică.

Aceasta a fost pusă în funcțiune în anul 1946 și este dotată cu instalație automată de semnalizare rutieră cu semibariere.

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