Vremea extremă a lăsat în urmă pagube materiale considerabile, drumuri blocate și zeci de clădiri inundate, în timp ce echipele de intervenție lucrează contracronometru pentru înlăturarea efectelor dezastrului.

Ministerul de Interne de la Sofia a anunțat că dispeceratul unic 112 a înregistrat peste 400 de apeluri de urgență într-un interval de doar 13 ore. Aproape jumătate dintre sesizări au venit din regiunile Burgas, Sliven, Iambol și Stara Zagora, afectate grav de vijelii.

From the Mediterranean to the Black Sea - Eurosummer 2026 still gives no break heatwave to floods from Varna, Bulgaria. @nowarbutlove pic.twitter.com/dBhgZH8D16 — Айтунч Мерічтан (@AytuncMerictan) July 23, 2026

Străzi transformate în râuri în Varna

Orașul Varna a trecut printr-una dintre cele mai dificile nopți din ultimii ani. Ploaia torențială a depășit capacitatea sistemului de canalizare al orașului, iar debitul a ajuns la aproape 52 de litri pe metru pătrat într-un timp extrem de scurt, conform primarului Blagomir Kotsev.

Apele au acoperit bulevardele principale, obligându-i pe unii localnici să se deplaseze cu bărci gonflabile pe străzile inundate.

Pompierii au derulat o operațiune contracronometru pe strada Șipka pentru a salva mai multe persoane rămase blocate într-un autoturism surprins de viitură într-un pasaj subteran.

🇧🇬 بلغاريا | لوزينيتس



🌧️ ضربت عاصفة شديدة بلدة لوزينيتس (Lozenets) جنوب شرق بلغاريا، ما أدى إلى تشكل سيول محلية، فيما أطلقت السلطات تنبيهات عبر نظام BG-Alert لتحذير السكان من سوء الأحوال الجوية.



📹: Meteo Balkans

🎥: Milen Chetkovski / Weather Reporter



🇧🇬 #Bulgaria pic.twitter.com/bDwV6sQq33 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 22, 2026

Nici clădirile publice nu au scăpat de furia apelor. Sediul Primăriei Varna, inclusiv biroul de Stare Civilă, a fost inundat, iar Teatrul de Păpuși din oraș a suferit daune majore după ce structura metalică a scenei de vară s-a prăbușit, iar depozitele cu recuzită au fost inundate. Ministrul Culturii, Evtim Miloshev, a promis sprijin financiar de urgență pentru refacerea instituției.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Acoperișuri smulse și grindină cât nuca pe litoralul bulgăresc

Cea mai grav lovită municipalitate a fost Primorsko, situată pe coasta sudică a Mării Negre. Vântul cu forță de uragan a smuls acoperișul unei case și a distrus mai multe balcoane.

Primarul Ivan Gaikov a mobilizat peste 150 de lucrători municipali pentru curățarea drumurilor și a cerut din nou sprijinul autorităților centrale pentru curățarea vegetației netăiate din rezervația Ropotamo, care pune în pericol traficul pe șoseaua Burgas-Primorsko.

Bulgaristan'ın birçok bölgesinde şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. pic.twitter.com/hVApoWQ8YF — Wire (@wire_tr) July 23, 2026

În întreaga regiune Burgas au fost raportate 65 de cazuri de copaci doborâți de vânt, 10 clădiri inundate și zeci de guri de canalizare blocate. Ploi abundente au provocat inundații locale și în Pomorie, în timp ce la Țarevo a fost activat sistemul de alertă populație BG-ALERT.

La Aytos, localnicii au fost surprinși de o grindină extremă, căderile de gheață având dimensiunea unor nuci.

Mai multe persoane au fost spitalizate

Vijeliile au provocat răniri și în regiunea Iambol. O femeie de 58 de ani a suferit tăieturi grave și o leziune de tendon în timp ce încerca să închidă o fereastră smulsă de vânt, iar o altă femeie, de 66 de ani, a fost doborâtă de rafale și transportată la spital cu suspiciune de fractură. În aceeași zonă, trăsnetele au aprins culturi agricole, iar mai multe sate au rămas temporar fără energie electrică.

În regiunea Dobrici, cantitățile de apă au atins până la 60 de litri pe metru pătrat în localități precum Tervel și Vladimirovo. În orașul Dobrici, echipele de intervenție au scos apă din subsolurile caselor și din pasajele rutiere inundate, unde mai multe autoturisme au rămas blocate.

Spre seară, condițiile meteorologice au început să se stabilizeze treptat, însă meteorologii bulgari avertizează că instabilitatea atmosferică se va menține în estul țării. Autoritățile le recomandă cetățenilor și turiștilor din zonă să urmărească avertizările meteo oficiale și să evite deplasările care nu sunt urgente.

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