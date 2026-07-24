15 apeluri au fost înregistrate la Dispeceratul 112 al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, cetățenii cerând clarificări cu privire la natura avertismentului primit pe telefoanele mobile.

Mărturiile dramatice ale localnicilor: „Am încercat să ne adăpostim”

Oamenii din comuna Padina, situată în județul Buzău, au descris clipele de groază prin care au trecut imediat după primirea mesajului de alertă.

O localnică a povestit că, la doar zece minute de la notificarea oficială, un zgomot asurzitor a zguduit întreaga zonă.

„Am primit RO-Alert mesaj în care ne informa că urmează să se întâmple un incident aerian. La 10 minute s-a auzit o bubuitură foarte-foarte puternică, de intensitatea unui tunet, dar de zece ori mai mare. După aceea au început să survoleze avioane pe cer”, a spus femeia.

”Cam vreo jumătate de oră, 40 de minute, a fost un zgomot îngrozitor, am încercat să ne adăpostim, iar la 10-15 minute după ce au terminat avioanele de survolat spațiul aerian, au început să circule foarte multe ambulanțe și pompieri. În momentul în care a fost atacată drona, s-a văzut așa, ca o flacără pe cer, de cinci secunde”, a continuat femeia pentru Digi24.

Un bărbat din zonă a mărturisit că inițial a crezut că este vorba despre un „boom sonic” produs de un avion de vânătoare sau chiar despre prăbușirea unui meteorit, înainte de a realiza gravitatea situației.

„Am auzit o bubuitură micuță, apoi am crezut că e un boom sonic sau un meteor, ne gândeam la orice… bine, și posibilitatea dronelor. Am văzut pe cer o dâră și am mers mai departe, doar că oamenii din localitatea Cotorca erau un pic îngândurați, adică panicați, unii plângeau, cel puțin vârstnicii”, a adăugat localnicul.

Reacția ISU Buzău

Mesajul RO-Alert și zgomotele puternice au determinat zeci de cetățeni să apeleze numărul unic de urgență. Reprezentanții ISU Buzău au precizat însă că majoritatea apelurilor au avut un caracter informativ.

Maiorul Crețu George din cadrul ISU Buzău a subliniat că nu s-au primit sesizări concrete privind pagube materiale sau victime la sol în primele ore de la producerea incidentului.

„Au fost în jur de 10-15 apeluri la 112, dar toate solicitau detalii referitoare la mesaj, nu informații certe despre ceva anume”, a afirmat reprezentantul ISU Buzău

Date despre comuna Padina

Comuna Padina, unde o dronă a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, vineri, 24 iulie 2026, este amplasată în extremitatea de sud-est a județului Buzău, la limita cu județele Brăila și Ialomița.

Aflată la o distanță de circa 54 de kilometri de municipiul Buzău, localitatea este una dintre cele mai întinse din Bărăgan ca suprafață agricolă, având un teren arabil extrem de fertil.

Cu o populație de 3.451 de locuitori conform recensământului din 2021, localitatea este traversată de drumul național DN2C, care conectează Buzăul de Slobozia, și de drumul județean DJ203E.

În comună funcționează Școala Gimnazială Padina, care școlarizează copiii din zonă de la nivel preșcolar până la clasa a VIII-a.

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