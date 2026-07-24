Meteorologii eleni avertizează că vremea rea va aduce ploi torențiale, descărcări electrice frecvente, vijelii puternice și, pe arii restrânse, căderi de grindină.

Vreme instabilă în Halkidiki și Salonic

Fenomenele cele mai severe sunt așteptate în regiunea Halkidiki și în zona orașului Salonic, destinații de vacanță extrem de populare printre turiștii străini și români. Aversele abundente pot fi însoțite de rafale violente de vânt, capabile să doboare copaci sau să avarieze structuri temporare de pe plaje.

Deși furtunile nu vor afecta simultan întregul teritoriu al Greciei, condițiile meteo din nordul țării rămân incerte și periculoase pe parcursul întregului interval vizat de alertă. Turiștii care se află deja în aceste zone sau care urmează să călătorească spre nordul Greciei sunt sfătuiți să verifice constant prognozele meteorologice locale înainte de a pleca la drum.

Recomandări esențiale pentru turiștii români aflați pe litoral

În cazul în care observați apropierea rapidă a unui nor de furtună sau auziți tunete, autoritățile elene recomandă părăsirea imediată a plajelor și ieșirea din apa mării. Suprafața apei și zonele deschise de nisip prezintă un risc major în cazul descărcărilor electrice.

De asemenea, este indicat să evitați șofatul în timpul celor mai abundente averse, din cauza riscului de acvaplanare și a vizibilității scăzute. Soferii sunt îndrumați să parcheze în locuri sigure, departe de copaci sau stâlpi de electricitate, și să respecte cu strictețe indicațiile transmise de serviciile de urgență.

În plus, în această perioadă multe alte țări în care românii se duc în vacanță au fost afectate de vijelii și ploi abudente. În Bulgaria zeci de copaci au fost doborâți iar în Albania 100 de mașini au fost distruse și două bărci au fost scufundate.

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