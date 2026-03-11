Ce este apa de gură

Apa de gură este o modalitate eficientă de a completa rutina zilnică de îngrijire orală pentru a îmbunătăți igiena orală. De obicei, conține ingrediente antiseptice, antibacteriene și antiinflamatoare, menite să inhibe compușii de sulf responsabili pentru mirosul neplăcut al respirației, la care se adaugă substanțe aromatizante și, în unele cazuri, fluor. Acestea acționează împreună pentru a reduce dezvoltarea bacteriilor, pentru a diminua riscul apariției cariilor și pentru a menține o respirație plăcută și proaspătă.

Apa de gură este concepută pentru a fi menținută în cavitatea bucală pentru o anumită perioadă de timp, agitându-se în jurul dinților și gingiilor, după care este eliminată prin scuipare. Folosită frecvent în rutina zilnică de igienă dentară, apa de gură nu înlocuiește periajul dentar sau folosirea aței dentare, însă oferă anumite beneficii suplimentare pentru îmbunătățirea sănătății orale pe termen lung, notează Deltadental.com. Cel mai bun moment pentru utilizarea apei de gură este după ce te-ai periat și ai folosit ața dentară în mod corespunzător.

Tipuri de apă de gură

Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) reglementează apa de gură ca fiind cosmetică, terapeutică sau o combinație a celor două. În timp ce apa de gură cosmetică este destinată doar împrospătării temporare a respirației, apa de gură terapeutică poate reduce riscul apariției unor boli orale precum gingivita sau cariile.

Apă de gură cosmetică. Este un produs disponibil fără prescripție medicală, care ajută la controlul temporar al respirației neplăcute și lasă în urmă un gust plăcut. Totuși, aceasta nu are o acțiune chimică sau biologică asupra bacteriilor, ceea ce înseamnă că nu combate placa bacteriană, gingivita sau cariile. Totuși, apa de gură cosmetică poate ajuta la îndepărtarea resturilor alimentare rămase după periaj și poate lăsa senzația unei cavități bucale mai curate. Mulți stomatologi sunt însă sceptici în privința valorii reale a acestui tip de produs, deoarece efectul de împrospătare a respirației durează doar 10-15 minute și nu contribuie semnificativ la îmbunătățirea sănătății orale.

Apă de gură terapeutică. Aceasta oferă adesea mai multe beneficii, datorită ingredientelor active. În funcție de formulă, acestea tratează sau ajută la prevenirea unor afecțiuni precum carii dentare, boli ale gingiilor, dureri la nivelul cavității bucale, uscăciune a gurii sau respirație urât mirositoare. Pe lângă împrospătarea respirației, unele formule pot avea și efecte de albire a dinților. Multe tipuri de apă de gură terapeutică pot fi cumpărate fără prescripție medicală, însă unele necesită recomandarea medicului stomatolog, în funcție de ingredientele active sau de concentrația lor. Este indicat să cauți produse care conțin fluor și ingrediente precum clorură de cetilpiridiniu, uleiuri esențiale, clorhexidină și dioxid de clor. Aceste substanțe oferă protecție antibacteriană și contribuie la reducerea plăcii bacteriene și a gingivitei. Trebuie spus că unele ape de gură conțin între 18% și 26% alcool.

Cum alegi apa de gură potrivită

Dacă te deranjează respirația neplăcută poți găsi cu ușurință o apă de gură cosmetică, cu o aromă plăcută, care să o mascheze temporar. În schimb, dacă îți dorești un efect real împotriva bacteriilor, este indicat să alegi un produs pe a cărui etichetă apar mențiuni precum „antibacterian”, „antimicrobian”, „împotriva plăcii bacteriene” sau „anti-gingivită”. Când alegi un produs pentru clătirea gurii, trebuie să consulți stomatologul personal care te va ajuta să identifici cauza reală și îți va recomanda tipul potrivit de apă de gură. În plus, va trebui să ai în vedere mai multe aspecte, și anume:

Scopul utilizării. Majoritatea apelor de gură sunt concepute pentru un anumit scop. De aceea, este important să alegi un produs care să corespundă nevoilor tale.

Informațiile de pe etichetă. Fiecare produs este diferit, motiv pentru care trebuie citite cu atenție instrucțiunile de utilizare. Eticheta oferă informații despre modul de utilizare, frecvența recomandată și grupa de vârstă pentru care este potrivit respectivul produs.

Compoziția. Ingredientele reprezintă un factor important. Unele ape de gură conțin alcool și nu sunt preferate de anumite persoane, în timp ce altele conțin fluor și ajută la prevenirea cariilor. Există și produse concepute pentru nevoi specifice, precum albirea dinților, potrivit Dentevim.com.

Efectele secundare. Unele produse pot provoca reacții precum uscăciunea gurii, modificări ale gustului sau sensibilitate dentară. De aceea, se recomandă să citești cu atenție eticheta.

Vârsta. Anumite ape de gură sunt recomandate doar pentru unele grupe de vârstă. De exemplu, apa de gură pentru copii este concepută special pentru nevoile lor dentare.

Frecvența utilizării. Eticheta indică frecvența de utilizare recomandată. Este important să verifici dacă produsul poate fi folosit regulat în ritmul dorit.

Cum se folosește apa de gură

Apa de gură trebuie utilizată conform instrucțiunilor de pe etichetă sau recomandărilor medicului stomatolog. În general, aceasta poate fi folosită în orice moment al zilei, dar este cel mai eficientă după ce v-ați periat dinții și ați folosit ața dentară. Se folosește o cantitate mică de lichid, care se clătește energic în cavitatea bucală timp de câteva secunde, apoi se scuipă.

Pentru a obține beneficiul maxim, evitați să mâncați, să beți sau să fumați cel puțin 30 de minute după clătire. Copiii sub șase ani nu ar trebui să utilizeze apă de gură, deoarece reflexul de înghițire nu este suficient dezvoltat. Este important de reținut că apa de gură nu trebuie să înlocuiască periajul dentar, iar chiar și produsele etichetate ca fiind împotriva plăcii bacteriene sau a cariilor trebuie folosite în completarea unei paste de dinți cu fluor. Studiile arată că soluțiile de clătire cu fluor pot oferi beneficii suplimentare în reducerea cariilor. Dacă aveți predispoziție la carii, medicul dentist vă poate recomanda produse cu fluor de concentrație mai mare.

Ce afecțiuni orale poate combate apa de gură

Formulele terapeutice de apă de gură pot ajuta la tratarea sau prevenirea mai multor probleme de sănătate orală. Utilizarea sa regulată și corectă poate contribui la menținerea sănătății cavității bucale și la prevenirea mai multor afecțiuni dentare, și anume:

Halitoza. Respirația urât mirositoare este o problemă foarte frecventă, cauzată de obicei de igiena orală insuficientă, uscăciunea gurii, consumul anumitor alimente sau băuturi ori utilizarea tutunului. De asemenea, poate apărea din cauza unor infecții orale, afecțiuni ale nasului sau gâtului ori chiar boli sistemice. Apa de gură poate reduce respirația neplăcută prin scăderea numărului de bacterii care cauzează mirosurile neplăcute și prin neutralizarea compușilor de sulf responsabili pentru mirosul neplăcut.

Gingivita. Aceasta este o inflamație a gingiilor care apare de obicei din cauza acumulării plăcii bacteriene pe dinți și pe gingii. Placa bacteriană conține milioane de bacterii, iar unele tipuri de apă de gură pot reduce acumularea plăcii și pot distruge aceste bacterii, ajutând astfel la prevenirea sau chiar reversarea gingivitei.

Cariile dentare. Apa de gură care conține fluor poate ajuta la prevenirea cariilor prin întărirea smalțului dentar și protejarea acestuia împotriva atacurilor acide. Bacteriile din placă produc acizi care erodează smalțul dentar dacă dinții nu sunt curățați corespunzător. Aceste bacterii se hrănesc cu zaharurile și carbohidrații rămași pe dinți după ce mănânci. Procesul de degradare începe lent, iar dacă persistă, duce la formarea unei carii sau a unei mici cavități în dinte. Fluorul din apă, pastă de dinți și din apa de gură ajută la refacerea mineralelor pierdute și la protejarea smalțului împotriva atacurilor acide.

Calmarea durerii locale. Unele ape de gură pot conține anestezice, precum lidocaina, care amorțesc ușor cavitatea bucală și ameliorează durerea. Aceste produse sunt de obicei prescrise de medicul stomatolog sau de medicul curant.

Albirea dinților. Anumite ape de gură conțin ingrediente active precum peroxidul de hidrogen, care pot reduce petele și contribui la albirea dinților. Totuși, rezultatele apar după o utilizare îndelungată și nu sunt la fel de evidente ca în cazul procedurilor profesionale realizate de stomatolog.

Gura uscată. Gura uscată (xerostomie) apare când producția de salivă este redusă sau absentă și este un efect secundar frecvent al unor medicamente. Apele de gură pentru această afecțiune ajută la îndepărtarea resturilor alimentare și împrospătează respirația datorită ingredientelor care lubrifiază cavitatea bucală.

Osteita alveolară. Cunoscută și sub denumirea de alveolă uscată, aceasta este o complicație a extracției dentare, în care osul și nervii de sub locul extracției rămân expuși, ceea ce provoacă o durere intensă în zona respectivă. Apa de gură cu clorhexidină poate ajuta la prevenirea acestei complicații după extracția molarilor de minte, însă se utilizează doar la recomandarea medicului.

Contraindicații și riscuri ale utilizării apei de gură

Deși oferă beneficii pentru igiena orală, anumite tipuri de apă de gură în special cele cu rol terapeutic, pot avea și unele limitări sau contraindicații. Spre exemplu, produsele care conțin clorhexidină nu sunt recomandate persoanelor sub 18 ani. Chiar dacă sunt frecvent utilizate în tratarea gingivitei, în anumite situații, apa de gură poate agrava afecțiuni mai severe ale gingiilor, cum ar fi parodontita.

De asemenea, femeile însărcinate și cele care alăptează ar trebui să evite aceste produse, deoarece nu există suficiente dovezi privind siguranța lor pentru făt sau pentru copil în cazul unei înghițiri accidentale în timpul utilizării. În același timp, apa de gură care conține fluor ar trebui utilizată cu precauție de femeile însărcinate, mamele care alăptează și de copii, dacă nu există o recomandare explicită din partea medicului stomatolog. În anumite cazuri, acest ingredient poate provoca reacții alergice.

În plus, apa de gură prescrisă de medic pentru tratarea unei probleme dentare specifice trebuie folosite strict conform indicațiilor, nu doar pentru împrospătarea respirației. Produsele care conțin alcool au fost, de-a lungul timpului, asociate cu posibile riscuri legate de apariția unor tipuri de cancer, inclusiv cel oral, potrivit Healthline.com. Un studiu din 2016 a arătat că persoanele care folosesc regulat apa de gură pot prezenta un risc ușor ridicat pentru dezvoltarea cancerului la nivelul cavității bucale sau al gâtului comparativ cu cei care nu au folosit niciodată apa de gură.

