Așa cum fiecare dintre noi avem propriile gusturi la mâncare, muzică sau haine, nevoile sunt diferite și când vine vorba de asigurări.

Un tânăr care abia și-a cumpărat prima mașină are alte priorități decât o familie cu doi copii care vrea liniște pentru casă și sănătate. Iar pentru cei care iubesc să călătorească, grija principală devine un partener de nădejde în vacanțe.

Toate aceste nevoi au un singur răspuns asigurările facultative. Sunt soluții flexibile și predictibile, care pot fi adaptate nevoilor fiecărui stil de viață.

Asigurările obligatorii: un început, dar nu finalul poveștii

Știm deja de RCA (pentru mașină) sau PAD (pentru locuință). Ele sunt obligatorii și acoperă doar riscurile de bază. RCA intervine când ești vinovat în producerea unui accident de circulație, iar mașina celui păgubit trebuie să intre în reparații. Iar produsul PAD pentru locuință vine în sprijinul tău în fața unor dezastre naturale precum cutremur, inundații din cauze naturale sau alunecări de teren.

În realitate, însă, viața bate filmul. Iar cele mai frecvente situații în care ai nevoie de sprijin financiar nu sunt acoperite doar prin polițele obligatorii. Ce faci când:

– găsești mașina lovită în parcare?

– o țeavă spartă inundă casa ta, dar și pe cea a vecinilor?

– copilul are nevoie de investigații medicale rapide, chiar la început de an școlar?

Asigurările facultative – pentru viață, sănătate, locuință, mașină sau călătorii sunt partenerul tău de nădejde și vor asigura continuitatea planurilor tale, chiar și atunci când realitatea impune alt scenariu.

Cum funcționează, pe scurt

Pentru casă: acoperiri suplimentare la incendii, inundații, furturi, vandalism sau pagube produse vecinilor. Poți asigura bunurile din locuință, obiectele de valoare, documentele, chiar și grădina sau construcțiile anexe.

Pentru mașină: CASCO – te sprijină atunci când găsești mașina lovită în parcare, când o piatră sărită în parbriz a lăsat urme serioase sau în alte situații neacoperite de RCA.

Pentru sănătate: planuri care reduc presiunea financiară atunci când apar cheltuieli medicale neprevăzute.

Pentru vacanțe: asigurări care fac diferența dintre un concediu ratat și unul salvat.

Practic, îți poți construi propriul mix, în funcție de stilul tău de viață și de ceea ce contează cu adevărat pentru tine.

Groupama oferă o gamă variată de produse facultative, gândite să fie simple și predictibile, livrând calitate la un preț corect. Important este ca să tu alegi ce se potrivește: casa, sănătatea, familia, mașina, vacanțele sau toate, însă fiecare la timpul ei.

Viața este imprevizibilă. Asigurările facultative nu pot opri o întâmplare neașteptată. Dar pot să îți ofere ceva esențial: continuitatea .

Continuitatea planurilor tale, a siguranței familiei și a visurilor pe care nu vrei să le oprească un eveniment nefericit. Pentru că adevărata siguranță a zilei de mâine nu stă doar în a construi viața cărămidă cu cărămidă, ci și în gesturile prin care ai grijă de ea.

