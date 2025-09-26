Ce este Serratia marcescens?

Bacteria se găsește în mod obișnuit în mediul înconjurător, dar poate deveni periculoasă în anumite condiții. Articolul menționează că persoanele cu sistem imunitar slăbit sau cele care se află în spitale ori în centre de îngrijire pe termen lung sunt cele mai expuse riscului de infecție.

Serratia marcescens este o bacterie care poate provoca infecții nosocomiale, adică infecții contractate în timpul spitalizării. Aceste infecții sunt adesea dificil de tratat din cauza rezistenței la antibiotice pe care o dezvoltă bacteria.

Printre afecțiunile pe care le poate cauza S. marcescens se numără:

Infecții ale tractului respirator, inclusiv pneumonie

Infecții ale tractului urinar

Infecții oculare

Infecții ale plăgilor

Infecții abdominale

Meningită

Osteomielită

Endocardită

Septicemie

În mediul casnic, S. marcescens poate fi observată sub forma unei pelicule roz în locuri umede, cum ar fi dușurile sau vasele de toaletă. Cu toate acestea, clevelandclinic subliniază că „majoritatea oamenilor nu se îmbolnăvesc din cauza S. marcescens, care crește în casele lor sau în mediul înconjurător”.

Simptome și cauze

Simptomele unei infecții cu S. marcescens variază în funcție de locul afectat în organism. Printre semnele generale se numără:

Febră

Frisoane

Oboseală extremă

În funcție de zona infectată, pot apărea simptome specifice, cum ar fi:

Dificultăți de respirație, tuse sau dureri în piept (în cazul infecțiilor tractului respirator)

Dureri oculare sau roșeață (în cazul infecțiilor oculare)

Dificultăți la urinare sau durere în timpul urinării (în cazul infecțiilor urinare)

Dureri de cap, gât rigid sau sensibilitate la lumină (în cazul meningitei)

Cum se contractează o infecție cu Serratia marcescens?

În majoritatea cazurilor, infecțiile cu S. marcescens sunt dobândite în spitale sau în centre de îngrijire pe termen lung. Bacteria se poate răspândi:

De la persoană la persoană

Prin echipamente medicale contaminate

Prin dispozitive medicale implantate în organism

Factori de risc

Persoanele cu risc crescut de infecție cu S. marcescens includ:

Pacienții cu sistem imunitar slăbit

Persoanele cu cancer sau diabet

Pacienții cu dispozitive medicale implantate

Persoanele spitalizate pentru perioade lungi

Cei care utilizează frecvent antibiotice

De asemenea, consumatorii de droguri injectabile prezintă un risc mai mare.

Diagnostic și tratament

Diagnosticul unei infecții cu S. marcescens se bazează pe simptome și pe localizarea infecției. Medicii pot preleva probe pentru a cultiva bacteria, inclusiv:

Spută

Sânge

Urină

Lichid sau țesut din plăgi

Lichid cefalorahidian

Tratamentul implică administrarea de antibiotice. Din cauza rezistenței la antibiotice, poate fi necesară o combinație de medicamente pentru a eradica infecția.

Prevenție

Pentru a preveni infecțiile cu S. marcescens, personalul medical urmează protocoale stricte de igienă și sterilizare. Acestea includ:

Spălarea frecventă a mâinilor

Dezinfectarea suprafețelor

Administrarea judicioasă a antibioticelor

Sterilizarea dispozitivelor medicale

Izolarea pacienților infectați

Publicul poate contribui la prevenirea infecțiilor prin spălarea frecventă a mâinilor, în special atunci când îngrijesc persoane cu sistem imunitar slăbit sau care au fost recent spitalizate.

În concluzie, deși Serratia marcescens este o bacterie prezentă în mediul înconjurător, ea poate deveni o amenințare serioasă în anumite condiții. Conștientizarea riscurilor și respectarea măsurilor de igienă sunt esențiale pentru prevenirea infecțiilor, în special în mediul spitalicesc.