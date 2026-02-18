Diagnosticul care i-a schimbat viața

Bărbatul a vrut să petreacă o vacanța de iarnă pe o plajă însorită din Egipt, însă în loc de liniștea valurilor, a ajuns să fie internat în spital, conectat la numeroase aparate medicale, relatează ziarul elvețian Blick. În plus, compania aeriană Swiss a refuzat, inițial, să-i returneze banii pentru biletele de avion.

În august 2025, elvețianul își rezervase biletele pentru o vacanță în Egipt în februarie 2026, alături de partenera sa și de fiul acesteia, plătind 1.345 de franci elvețieni (circa 1.450 de euro). La scurt timp însă, a început să simtă dureri abdominale severe.

„Am avut crampe și nu puteam merge la toaletă”, a povestit el pentru jurnaliștii elvețieni. Investigațiile medicale au arătat existența unui tumori de mărimea unui pumn. A urmat chimioterapia, pe care inițial a suportat-o bine. „Am crezut că voi putea merge în vacanță în februarie”, spune acesta. Totuși, în octombrie 2025, starea sa s-a agravat brusc.

Fratele său a chemat ambulanța, iar medicii au fost nevoiți să îl resusciteze de două ori. O intervenție chirurgicală de urgență a dezvăluit că tumoarea i-a afectat grav intestinul. „Mi-au îndepărtat 30 de centimetri din intestin”, povestește bărbatul. Acesta a fost în comă timp de 22 de zile.

Și-a anulat zborul cu 3 luni înainte

În noiembrie, Benjamin H. a realizat că nu mai poate călători și a început să anuleze rezervările cu trei luni înainte. Hotelul a acceptat anularea fără probleme, însă răspunsul companiei Swiss l-a nemulțumit profund. După ce le-a trimis documente medicale și fotografii din spital, Swiss i-a comunicat că politica lor nu permite rambursarea completă în cazuri medicale.

„Se returnează doar taxele pentru biletele neutilizate”, a fost mesajul primit de la serviciul pentru clienți. «Este o nedreptate! (…) Am crezut că în cazul unei boli atât de grave, Swiss va da dovadă de înțelegere. Compania ar fi avut trei luni pentru a revinde biletele”, a mai spus el.

Totodată, bărbatul recunoaște că asigurarea de călătorie, pe care o achiziționase, expirase în timp ce se afla în comă. „Este greșeala mea, dar nu cred că este normal să pierd întreaga sumă”, adaugă el.

Swiss i-a rambursat biletele abia după apariția scandalului public

Conform informațiilor oferite de Blick, compania aeriană a explicat că regulile de rambursare sunt clar afișate la momentul rezervării. „Motivele personale pentru anularea unei rezervări nu influențează rambursabilitatea biletelor”, a transmis Swiss.

Cu toate acestea, compania și-a schimbat poziția, anunțând că va rambursa suma integrală bărbatului. „Ne-a impresionat situația sa dificilă și dorim să-l sprijinim în aceste momente grele”, a declarat Swiss, conform sursei citate.

Lupta pentru recuperare

Pe lângă problemele financiare, elvețianul se confruntă cu provocări medicale serioase. Urmează să fie transferat într-un centru de îngrijire, unde va avea nevoie de asistență continuă, mai ales din cauza unei stome (orificiu artificial pentru eliminarea reziduurilor).

Cu toate acestea, bărbatul este optimist: „În aprilie voi fi operat din nou și mi se va reconstrui intestinul”.

