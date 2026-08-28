Cum a ajuns bărbatul să se judece cu primăria din orașul francez

Bărbatul a decis să dea în judecată primarul și consiliul local după ce lucrările de reabilitare ale străzii i-au blocat accesul cu mașina în propriul garaj din cauza unei diferențe de nivel de doar 14 centimetri de asfalt.

Situația a apărut în urma lucrărilor de refacere a trotuarului și carosabilului, relatează portalul de știri francez Franceinfo.fr. La finalul șantierului, proprietarul casei din Franța s-a trezit cu o treaptă abruptă chiar în dreptul porții de acces, spațiul dintre trotuar și intrarea în garaj făcând imposibilă introducerea autovehiculului fără distrugerea părții inferioare a acestuia.

Primăria i-a cerut bărbatului 10.000 de euro ca să adapteze înălțimea bordurii

Reclamantul susține că a încercat inițial să rezolve problema pe cale amiabilă cu administrația locală. Cu toate acestea, răspunsul primit a fost un deviz de lucrări de aproximativ 10.000 de euro, sumă pe care primăria i-a cerut-o pentru a adapta bordura și trotuarul la nivelul proprietății sale.

Refuzând să achite o valoare pe care o consideră nejustificată pentru remedierea unei erori create chiar de șantierul public, bărbatul a contestat decizia în instanță. El acuză autoritățile locale că au ignorat normativele tehnice și regulamentele de urbanism în momentul în care au supraînălțat trotuarul.

„Legea nu se aplică nicăieri pe stradă”, a declarat proprietarul, făcând trimitere la faptul că mai mulți vecini se confruntă cu probleme similare de acces din cauza nerespectării cotelor inițiale ale drumului.

Scandalul dintre bărbat și primăria franceză a devenit viral pe rețelele sociale

Povestea a căpătat o vizibilitate uriașă după ce bărbatul a publicat pe platformele digitale imagini cu mașina sa rămasă suspendată pe cei 14 centimetri de asfalt. Clipul video a acumulat rapid peste 20 de milioane de vizualizări, stârnind un val de reacții negative la adresa modului în care funcționarii publici gestionează infrastructura urbană.

În cadrul procesului, bărbatul solicită instanței să oblige consiliul local și primarul să refacă accesul către garajul său pe cheltuiala municipalității, respectând standardele legale în vigoare.

Reprezentanții primăriei din Orléans susțin că lucrările au fost efectuate conform proiectului tehnic aprobat, urmând ca magistrații să se pronunțe asupra legalității modificărilor efectuate pe spațiul public.

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