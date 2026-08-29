Femeia a intrat în concediu medical temporar în octombrie 2022

Decizia instanței se bazează pe evenimente care au avut loc în octombrie 2022, când femeia a intrat în concediu medical temporar, fiind diagnosticată cu „pielomielită acută și hipoglicemie severă”.

Aceasta lucra pentru companie din martie 2022. În februarie 2023, în timp ce era încă în concediu medical, compania i-a trimis o scrisoare de concediere, motivând că angajata a consumat alcool și zahăr, ceea ce ar fi fost „incompatibil cu starea sa de sănătate”.

Acuzații de fraudă și încălcare a recomandărilor medicale

Potrivit companiei, angajata nu a respectat recomandările medicale și a adoptat un comportament care i-ar fi putut prelungi boala sau recuperarea. În scrisoarea de concediere, compania a susținut că „nu a luat măsuri pentru a se vindeca” și că a desfășurat „activități care ar fi putut agrava afecțiunile de care suferea”.

De asemenea, compania a catalogat comportamentul acesteia drept „fraudulos” și „demn de concediere”, iar „consumul conștient și voluntar al celor două pahare de tinto de verano ar fi putut întârzia sau compromite recuperarea rapidă”.

În consecință, femeia a fost concediată din cauza „fraudei, lipsei de loialitate și abuzului de încredere” – fapte considerate abateri foarte grave conform contractului colectiv de muncă din sectorul ospitalității.

Cu toate acestea, instanța a constatat că decizia companiei a fost influențată de alte motive. Potrivit El Economista, în ianuarie 2023, cu o lună înainte de concediere, compania a contactat-o pe angajată pentru a-i propune rezilierea contractului, argumentând că o absență prelungită le-ar fi generat costuri lunare de aproximativ 700 de euro, pe care nu le puteau suporta.

Inițial, concediul medical al femeii nu trebuia să dureze mult, dar după o reevaluare medicală, acesta s-a prelungit până la 78 de zile.

Decizia instanței în acest caz

Tribunalul Superior de Justiție din Murcia a concluzionat că scrisoarea de concediere a fost un pretext, iar adevăratul motiv al deciziei a fost starea de sănătate a angajatei. Aceasta reprezintă o încălcare a dreptului la egalitate, consacrat prin articolul 14 din Constituția Spaniei, și a dreptului la integritate fizică și morală, menționat în articolul 15.

Prin urmare, instanța a anulat decizia de concediere, modificând o hotărâre anterioară care o declarase doar nejustificată. Compania a fost condamnată să îi plătească fostei angajate o despăgubire în valoare de 24.000 de euro pentru prejudiciile cauzate.

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