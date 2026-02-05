Femeia de 27 de ani a decis să nu se mai epileze de pe mâini și picioare

Asyikin Abdul Rahman, o tânără de 27 de ani din Malaezia, a devenit o voce puternică împotriva standardelor de frumusețe impuse de societate.

Femeia a fost aspru criticată pentru părul de pe mâini și picioare. Internauții au hărțuit-o și au numit-o „maimuță” în comentariile de la fotografii, potrivit portalului german de știri Blid.de. Totuși, Asyikin a atras atenția în mediul online pentru decizia curajoasă de a nu-și rade părul de pe mâini și picioare, în ciuda numeroaselor comentarii negative și a atacurilor cibernetice.

Tânăra a fost numită „maimuță” și „gorilă” în comentariile din mediul online

Asyikin a fost adesea criticată pentru pilozitatea excesivă de pe mâini, iar în timp recunoaște că și-a pierdut încredere și stima de sine.

„Obișnuiam să-mi ascund mereu brațele sub mâneci lungi. Credeam că părul meu natural de pe corp mă face mai puțin frumoasă”, spune aceasta, potrivit sursei citate mai sus.

Tânăra a povestit cum a fost afectată de comentariile răutăcioase primite, precum: „Bărbierește-te, gorilă! Dezgustător”.

Multă vreme s-a simțit presată să își schimbe aspectul natural, dar recunoaște că nu s-a putut obișnui. „Am încercat chiar să mă bărbieresc. Dar fără păr mă simt incompletă”, spune ea.

Cum a început femeia să lupte cu valul de critici și ura din mediul online

După ani de luptă cu criticile, Asyikin a decis să-și accepte corpul așa cum este, declarând că părul ei o conectează emoțional cu tatăl ei. „Părul meu este o moștenire genetic, iar când îl văd mă face să mă simt conectată cu tatăl meu”, explică ea.

Acum, Asyikin își folosește platforma pentru a încuraja și alte femei să nu se lase influențate de standardele de frumusețe nerealiste și spune că a reușit să „se simtă frumoasă așa cum este”.

Tânăra de 27 de ani și-a format o comunicate de susținători

Popularitatea lui Asyikin pe rețelele sociale a crescut rapid, iar contul său de Instagram a atras peste 250.000 de urmăritori.

Mulți dintre aceștia o susțin prin mesaje pozitive și complimente. De asemenea, mai multe companii internaționale i-au propus colaborări profitabile.

O femeie din SUA a intrat în Cartea Recordurilor în 2023, pentru cea mai lungă barbă din lume. În urma unei boli care determină creșterea excesivă a părului, barba acesteia măsura 30 de centimetri. Tot în 2023, un indian care nu s-a tuns niciodată a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai lung păr din lume. Lungime firelor atingea 146 de centimentri când adolescentul avea 15 ani.

