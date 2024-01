După o zi plină de adrenalină și de distracție petrecută pe pârtie nimic nu se compară cu momentul relaxant în care te poți retrage într-un ambient cald și confortabil, la un pahar de vorbă, în fața unui șemineu. Băuturile „après-ski reprezintă o îndeletnicire populară de care se bucură amatorii schi din lumea întreagă. În cele ce urmează îți prezentăm cele mai bune băuturi pe care poți să le consumi după (nicidecum înainte) o zi lungă și istovitoare petrecută la schi.

Băuturi pe care să le încerci pe pârtie

Oricare ar fi preferințele fiecărui schior în parte, oferta bogată de băuturi care pot fi consumate după ce cobori de pe pârtie poate satisface cele mai variate și mai inedite gusturi. Uneori este suficient un vin fiert cu condimente sau o țuică fiartă, însă din când în când merită să încerci și alte băuturi. Indiferent de preferințele tale, cel mai important este să te bucuri de momentul „après-ski” savurând o băutură care să completeze senzațiile trăite pe pârtie și care să îți ofere, totodată, ocazia de a reflecta asupra aventurilor din acea zi. Iată câteva recomandări pentru a transforma finalul unei zile de schi într-o experiență cu adevărat memorabilă.

Vin fiert cu condimente

În ciuda influenţei occidentale tot mai puternice, consumul de vin fiert în sezonul rece este o tradiție de mulți ani în România, dar și în alte țări din lume. Vinul fiert condimentat se numără printre cele mai simple rețete de băutură caldă pe care o poți încerca după o zi petrecută pe pârtie, iar pe deasupra este și foarte delicios. Vinul fiert este cu atât mai bun cu cât are mai multe mirodenii, însă la fel de importantă este şi calitatea vinului.

Țuică fiartă

Românii preferă să savureze iarna și un păhăruț cu țuică fiartă, care este o băutură tradițională autohtonă. Indiferent că te afli la baza pârtiei pe temperaturi negative ori că stai în hotel sau într-o cabană la căldura unei sobe sau a unui șemineu, țuica fiartă este extrem de potrivită, fiind un adevărat deliciu. Mai mult decât atât, țuica fiartă este și un bun remediu pentru răceală. Cea mai bună reţetă de țuică fiartă este cea clasică, în care se adaugă zahăr şi boabe de piper.

Hot Toddy

Hot Toddy este una dintre cele mai populare băuturi specifice de iarnă, dar și una cât se poate de simplu de preparat. Vei avea nevoie de whisky, lămâie, miere, mirodenii și apă fierbinte. Fiecare înghițitură este o fericire absolută și îți va da aceeași senzație de căldură pe care o ai după ce faci o baie fierbinte cu spumă. Dacă whisky-ul nu este preferatul tău, atunci savurează acest cocktail dulce-acrișor cu arome intense de lămâie și cuișoare, care este un excelent remediu pentru creșterea imunității, potrivit The Mixer. Este pe bază de brandy, rom sau coniac și se servește așa cum sugerează numele, și anume cât este fierbinte.

Hot Toddy

Espresso Martini

Acesta este unul dintre cele mai faimoase cocktail-uri. A fost inventat în anii ʼ80 de barmanul londonez Dick Bradsell care, la solicitarea unui fotomodel care dorea să-și schimbe starea de spirit din acea seară, a amestecat vodcă cu espresso și lichior de cafea. Dacă ai petrecut o zi lungă pe pârtie și cauți o soluție prin care să-ți recapeți rapid energia, aceasta este un Espresso Martini, cunoscut și sub numele de Vodka Espresso. Rețeta este ușor de adaptat la preferințele oricui, însă amestecul de bază de votcă, lichior de cafea, un shot de espresso și puțin zahăr este mereu același.

Aperol Spritz

Această băutură este sinonimă cu relaxarea distracția și este una dintre cele mai populare băuturi care se consumă după o zi pe pârtie, în special de către schiorii care merg la schi primăvara. Este un lichior amărui cu aromă de fructe, care se prepară foarte ușor din Aperol, Prosecco și apă minerală. Având un conținut redus de alcool comparativ cu majoritatea cocktail-urilor, poți să savurezi mai multe pahare de Aperol Spritz.

Aperol Spritz

Hugo Spritz

Atunci când vine vorba despre tradițiile din Italia și băuturile ușoare și spumoase specifice acestei țări, Hugo Spritz este o altă completare interesantă a stilului de viață „après-ski”. Acest cocktail spumos se prepară pe bază de lichior de flori de soc, Prosecco și sifon. Este o variantă florală încântătoare a lui Aperol Spritz și are un nivel scăzut de alcool.

Irish Coffee

Irish Coffee este o băutură originară din Irlanda, care a fost inventată în urmă cu mai bine de opt decenii de către un anume Joe Sheridan, bucătar în Portul Foynes. A luat naştere după ce un grup de turiști americani au debarcat în port într-o seară geroasă de iarnă, iar pentru a-i încălzi, Sheridan a avut ideea de a adăuga puţin whisky în cafeaua pe care urma să le-o servească. Această excelentă completare a colecției de cocktail-uri „après-ski” se prepară așadar din whisky, cafea, zahăr și frișcă, fiind un energizant perfect după o zi lungă petrecută pe pârtie.

Tom&Jerry

Acest cocktail condimentat este unul clasic, dar cu un gust complex, care a fost creat în Anglia, în anii 1820. Este un punch cald cu lapte, alcătuit din două părți: aluat, care este realizat din unt, ouă, zahăr, condimente și rom, și coniac. Tom & Jerry este adesea comparat cu lichiorul de ouă și, deși nu este cea mai ușor de preparat băutură, merită toate eforturile deoarece… untul face totul mai bun. Se servește când încă este cald.

Hot Buttered Rum

Dacă ești interesat să savurezi ceva mai deosebit pentru o băutură „après-ski”, atunci Hot Buttered Rum este soluția, mai ales dacă ești un iubitor al romului. Acest cocktail clasic datează de zeci de ani și este de-a dreptul delicios, fiind realizat din rom, zahăr brun, unt, sirop de arțar și apă fierbinte. Acestora li se adaugă o serie de condimente clasice de sezon, precum nucșoară, scorțișoară, cuișoare și vanilie, care crează un echilibru perfect. Există mai multe variante de sezon la care aceste condimente sunt înlocuite cu condimente pentru o plăcintă de dovleac, ceea ce îl face o băutură de toamnă ideală.

Bourbon Maple Cider

După o zi de schi, un cidru de arțar ar putea fi pentru mulți schiori o băutură perfectă după o zi la schi. Bourbon Maple Cider este o băutură simplă, foarte ușor de preparat, care poate fi pregătită și pentru grupuri mai mari de persoane prin mărirea dozajului. Acest cocktail este realizat pe bază de bourbon, cidru de mere și sirop de arțar și se recomandă să fie servit cel mai bine cât este cald. Specialiștii spun că poate fi făcută și o versiune cu gheață pentru cei care preferă o băutură rece.

Kir Royale

Cocktail-ul este originar din Dijon, iar meritul ingenioasei combinații îi aparține lui Felix Kir (1876-1968), primarul orașului, care obișnuia să-și trateze invitații cu această băutură, promovând astfel valorile gastronomice specifice Burgundiei. Kir-ul este o combinație de vin spumant cu un sirop dulce-acrișor de coacăze negre (creme de Cassis). În secolul al XIX-lea, lichiorul reprezenta 1/3 din băutură, însă acum deține o cotă de doar 1/9. Asocierea celor două ingrediente este fină și rafinată, nu degeaba poartă emblema de cocktail regal. Este unul dintre cele mai ușoare cocktail-uri pentru cei care nu sunt obișnuiți să bea.

Dutch Tea

Nu prea vezi multe băuturi calde care să conțină vodcă, însă Dutch Tea este una dintre acestea și nu este deloc rea, ba din contră. Pentru a o prepara este nevoie de ceai olandez, vodcă, frișcă și fulgi de ciocolată. Dacă gustul pământiu al ceaiului nu este pe placul tău poți să-l înlocuiești cu cafea. Aceasta este una dintre cele mai bune băuturi „après-ski” și se servește fierbinte, cu biscuiți cu zahăr alături.

Negroni

Negroni este un cocktail italian foarte popular. Geniul Negroni constă în formula sa simplă, în părți egale de vermut roșu, gin și Campari, la care se adaugă o felie de portocală. În această băutură, „sufletul roșu” (Campari-ul) este singura constantă, însă celelalte două băuturi pot fi schimbate pentru a crea până la nouă variante de cocktail-uri, care mai de care mai delicioase și mai interesante.

Penicillin Cocktail

Dacă ideea unui cocktail pe bază de sirop de miere și de ghimbir este pe gustul tău, atunci Penicillin Cocktail poate fi o alegere perfectă pentru a încheia o zi minunată pe pârtie. Această rețetă a fost inventată în 2005 de americanul Sam Ross de la barul „Milk and Honey” din New York, el fiind unul dintre puținii mixologi moderni care au reușit să creeze un cocktail ce a devenit un clasic. Este o băutură picantă pe bază de whisky, cu note liniștitoare de ghimbir, lămâie și miere, practic, o versiune „cool” a iconicului cocktail Hot Toddy despre care am vorbit anterior.

