O echipă internațională de cercetători a reunit dovezi din 17 studii, care au inclus peste 61.000 de persoane, pentru a analiza modul în care alimentația influențează sănătatea părului.

Alcoolul, sucurile și lipsa vitaminei D duc la căderea părului

Studiul, publicat în revista Nutrition and Health, sugerează că bărbații care beau mai mult de trei litri și jumătate de sucuri îndulcite pe săptămână sunt mult mai predispuși la chelire.

Consumul de alcool a fost, de asemenea, asociat cu subțierea și încărunțirea firelor de păr.

Experții au spus că rezultatele arată că alimentația joacă un „rol esențial” în sănătatea părului și au avertizat că o dietă deficitară ar putea alimenta alopecia, o boală autoimună care atacă foliculii, provocând căderea părului în zone izolate sau chiar chelie totală.

Cercetarea a evidențiat legături puternice între nivelurile scăzute de vitamina D – nutrientul pe care corpul nostru îl produce din expunerea la soare – și forme mai severe de chelie.

În schimb, femeile care luau suplimente cu fier aveau șanse mai mari să observe o îmbunătățire a creșterii părului – o cutie cu 90 de tablete costă 2,84 euro.

Mai multe studii clinice au sugerat că suplimentele alimentare ar putea face o diferență în ce privește căderea părului.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Studiu: ceaiul verde și fierul pot reduce alopecia

Alte cercetări au arătat că extractul de ceai verde ar putea reduce căderea părului, iar frunza de kaki ar putea îmbunătăți grosimea firului.

Un studiu clinic a demonstrat cât de rapid poate influența alimentația noastră scalpul: bărbații care au urmat o dietă foarte săracă în proteine au dezvoltat, în doar două săptămâni, bulbi capilari mai subțiri și mai puțin pigmentați.

Însă nu toți nutrienții au avut efecte pozitive. O investigație japoneză a arătat că doze mari de vitamina A ar putea, de fapt, să agraveze alopecia.

Autorii studiului au subliniat că părul nu este doar o chestiune estetică, descriindu-l drept o „caracteristică sexuală secundară strâns legată de identitatea, stima de sine și bunăstarea psihologică a individului”.

Ei au adăugat: „Dovezile științifice actuale sugerează că asigurarea unor niveluri adecvate ale nutrienților-cheie, în special vitamina D și fier, reprezintă o strategie benefică pentru prevenirea și gestionarea alopeciei. În același timp, limitarea consumului de alcool și de băuturi zaharoase poate ajuta la protejarea împotriva căderii părului”.

Chelia afectează milioane de oameni la nivel global, iar odată cu creșterea cererii pentru tratamente, echipa a precizat că este nevoie de mai multe cercetări.

Recomandări Salariile la Curtea de Conturi au crescut și cu 50% într-un singur an. Lefurile încasate de oamenii din structura de conducere

Specialiștii au avertizat că ceea ce mănânci și bei ar putea face diferența între păstrarea părului și pierderea acestuia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE