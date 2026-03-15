Peste 70.000 de elevi din Europa își închid telefoanele

Experimentul, numit „Handy-Experiment”, se desfășoară între 4 și 24 martie și implică elevi din Austria, Germania, Italia, Elveția și Liechtenstein. Acesta este documentat și monitorizat științific de ORF (Corporația Austriacă de Radiodifuziune).

Potrivit publicației Der Standard, la actuala ediție participă peste 62.000 de elevi doar din Austria, iar numărul total depășește 70.000 de participanți.

Proiectul a fost inițiat de profesorul Fabian Scheck de la Liceul Konrad-Lorenz din Gänserndorf și este documentat și analizat științific.

„Nu TikTok, nu WhatsApp, nu Spotify. Elevii renunță timp de trei săptămâni la smartphone-uri”, notează publicația austriacă.

Profesorul care a pornit experimentul: „Eram dependent de notificări”

Inițiatorul proiectului spune că ideea i-a venit după ce a observat cât de mult timp petrec tinerii pe telefon, dar și după propria experiență.

Profesorul Fabian Scheck, în cămașă albă și blugi, în fața liceului Konrad-Lorenz din Gänserndorf
Profesorul Fabian Scheck de la Liceul Konrad-Lorenz din Gänserndorf a inițiat experimentul. Foto: okvolltreffer.at

Într-un interviu acordat Der Standard, el a recunoscut că înainte folosea telefonul foarte mult.

„La început a fost dificil. Eram dependent de notificări”, a spus profesorul.

El a explicat că primea constant alerte pe telefon sau pe ceasul inteligent, chiar și pentru promoții din magazine.

„Am observat cât de mult te stresează această disponibilitate permanentă”, a adăugat Scheck.

După experiment, timpul petrecut pe telefonul mobil a scăzut de la 4–5 ore pe zi la mai puțin de două ore.

„Am un cronometru de zece minute pentru Instagram. Avalanșa constantă de mesaje a scăzut semnificativ.”, spune profesorul.

După ce a încercat singur să trăiască fără telefon pentru trei săptămâni și a deschis telefonul, proful de biologie spune că a fost „copleșit” de notificări și mesaje.

„Erau 300 de mesaje WhatsApp. Am revenit imediat la modul avion. Mai târziu, am dezactivat toate notificările și am setat un cronometru pentru aplicație. Lucrurile sunt puțin mai ușoare acum.”, povestește acesta.

„Toți suntem în aceeași barcă.”, a mai spus profesorul, referindu-se la faptul că și adulții, și elevii se confruntă cu utilizarea problematică a telefonului.

Elevii renunță voluntar la smartphone timp de 21 de zile

Experimentul este voluntar. În multe cazuri, părinții sunt cei care păstrează telefoanele elevilor acasă pe durata celor trei săptămâni.

Potrivit publicației Der Tagesspiegel, unii elevi sunt entuziasmați de experiență, chiar dacă este o provocare.

Un elev a explicat că vrea să vadă dacă poate renunța la telefon și după experiment.

„Vreau să încerc dacă reușesc și dacă pot să las telefonul deoparte și după aceea”, a spus o elevă participantă.

Profesorii spun că în primele zile apar uneori neliniște sau dificultăți de adaptare, însă ulterior elevii descoperă alte activități.

Cu toate acestea, pentru cei care nu pot renunța complet la smartphone, există și o versiune „light”a experimentului, cu maximum o oră de utilizare a telefonului mobil pe zi.  Această variantă permite utilizarea limitată a smartphone-ului doar în situații necesare, „pentru cei cărora le este foarte greu să închidă complet telefonul”.

În această versiune, elevii pot folosi telefonul doar pentru activități practice, de exemplu dacă au nevoie de o aplicație pentru a debloca bicicleta electrică sau pentru alte funcții esențiale, nu pentru „a scrolla pe TikTok”.

„Dacă tinerii își dau seama după prima zi că «nu pot face asta», ar trebui să treacă la versiunea «light» în loc să renunțe. Este mai eficient. Pentru autodescoperire, probabil că este mai bine să treci complet offline.”, îi sfătuiește profesorul din Austria pe elevi.

De altfel, laptopurile și tabletele sunt permise în timpul experimentului, dar participanții sunt sfătuiți să nu transfere activitățile legate de telefonul mobil, cum ar fi rețelele sociale sau jocurile, pe alte dispozitive. 

„Nu este un experiment despre cum să trăiești offline”, subliniază profesorul.

Rezultatele experimentelor anterioare au surprins cercetătorii

Primele două ediții ale proiectului au implicat grupuri mai mici de elevi, dar rezultatele au fost semnificative.

Participanții au raportat după câteva zile:

  • somn mai bun
  • stare de spirit mai bună
  • mai mult timp petrecut cu familia și prietenii

Profesorul a remarcat și schimbări în comportamentul elevilor.

„Au fost participanți care au gătit din nou cu familiile lor sau au făcut excursii împreună pentru prima dată după ani”, a spus Scheck.

De ce durează experimentul exact trei săptămâni

Durata de 21 de zile nu a fost aleasă întâmplător.

Potrivit profesorului, structura experimentului este inspirată din programele de tratament pentru dependențe.

Prima săptămână este dedicată renunțării la obiceiul de a folosi telefonul, a doua găsirii unor activități alternative, iar a treia integrării noilor obiceiuri în viața de zi cu zi.

În experimentele anterioare, aproximativ 30% dintre elevi au raportat simptome de sevraj, precum dureri de cap sau neliniște, însă acestea au dispărut după câteva zile.

Scopul proiectului: o relație mai sănătoasă cu tehnologia

Profesorul spune că scopul nu este eliminarea completă a smartphone-urilor, ci folosirea lor mai responsabilă a acestora.

„Fii tu însuți deștept și folosește smartphone-ul în mod inteligent”, este mesajul pe care îl transmite elevilor.

„Este un dispozitiv interesant, dar folosește-l în avantajul tău și nu-l lăsa să te strice. Utilizarea rețelelor sociale ar trebui să fie chibzuită.”

El avertizează că multe aplicații sunt concepute pentru a crea dependență.

„Multe aplicații, mai ales cele de social media, sunt create intenționat pentru a produce dependență”, a explicat profesorul.

„Rețelele de socializare creează în mod deliberat dependență, iar acest lucru trebuie urgent reglementat. Dar asta nu este suficient.” 

Prin experiment, organizatorii speră să arate că adolescenții pot avea mai mult control asupra modului în care folosesc tehnologia.

