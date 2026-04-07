Blolcul din Viena în care nu are voie să se mute oricine

Cel mai cunoscut bloc cu locuințe sociale din Viena este Karl-Marx-Hof. Imobilul este lung de peste un kilometru și se află în sectorul 19.

Blocul Karl-Marx-Hof este unul dintre cele mai faimoase ansambluri de locuințe sociale încă din 1930. În prezent, capacitatea estimată este de 5.000 – 5.500 de persoane. Clădirea cuprinde 1.382 de unități locative ce sunt atribuite ca locuințe sociale.

Doar 18,5% din suprafața de 156.000 m² este construită, restul fiind spații verzi, curți, terenuri de joacă, plus facilități precum spălătorii, băi, grădinițe, bibliotecă și cabinete medicale. Partea centrală, cu șase turnuri deasupra arcurilor mari, evocă curtea de onoare wagneriană, iar loggiile interioare optimizează lumina și aerisirea pentru cei 5.000 de locuitori.

Construcția din cărămidă aparentă și culorile roz-salmon cu galben subliniază monumentalitatea, ca un palat al muncitorilor. Odată ce vor intra în vigoare noile reguli privind locuințele sociale din Viena, nu se va mai putea oricine în celebrul bloc din capitala Austriei.

Viena schimbă modul în care sunt acordate locuințele sociale

Viena introduce reguli mai stricte pentru accesul la locuințele sociale, conform portalului de știri Blid.de. Începând cu 17 iunie 2026, candidații care au avut un „comportament inacceptabil” în ultimii cinci ani, cum ar fi subînchirierea ilegală sau acumularea datoriilor locative, vor pierde dreptul la aceste locuințe.

Autoritățile din capitala Austriei, care numără peste două milioane de locuitori, au decis să reformeze complet sistemul de atribuire a locuințelor sociale. În loc să se bazeze doar pe durata de așteptare, noul regulament introduce un model de punctaj pentru evaluarea candidaților.

„Cu această schimbare de paradigmă, atribuirea locuințelor va deveni mai transparentă și mai flexibilă”, a declarat Kathrin Gaál, consilier municipal din partea SPÖ, citată de Blid.de. Ea a adăugat că măsura va asigura un acces echitabil la locuințele sociale și în viitor.

Viena oferă aproximativ 420.000 de locuințe sociale sau cu chirie subvenționată, un procent semnificativ mai mare decât în alte țări, inclusiv Germania. Cu toate acestea, cererea continuă să crească, impunând astfel măsuri mai stricte pentru alocarea acestor resurse limitate. Pe de altă parte, România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de locuințe sociale, iar situația din București este una alarmantă.

Locatarii care își doresc o locuință socială vor fi „obligați să se comporte cum trebuie”

Modelul de punctaj, intitulat „Wiener-Wohn-Ticket”, recompensează candidații care se află în situații speciale de viață.

Studenții, familiile tinere și persoanele în vârstă care doresc să se mute într-o locuință mai mică vor acumula puncte suplimentare. În schimb, cei care au fost implicați în încălcări severe ale regulilor locative, precum comportament antisocial sau neplata chiriilor, vor primi puncte negative.

În plus, candidații vor fi obligați să raporteze statutul de rezidență și orice schimbare în componența gospodăriei, cum ar fi mutarea sau plecarea unor membri ai familiei. Și situația financiară sau de proprietate va fi analizată mai atent.

Cum a început povestea blocului din Viena în care nu se va mai putea muta oricine

Karl-Marx-Hof este unul dintre cele mai emblematice clădiri rezidențiale din Viena, construit în perioada „Viena Roșie”. Această clădire colosală reprezintă un simbol al reformelor sociale din anii 1920-1930.

După Primul Război Mondial, Viena s-a confruntat cu o criză locativă acută, mii de familii de muncitori trăind în condiții precare, fără apă curentă. În 1919, social-democrații au preluat puterea locală, lansând „Rotes Wien”, un program ambițios de construcții publice care a ridicat peste 400 de complexe precum Gemeindebauten.

Karl-Marx-Hof, proiectat de arhitectul Karl Ehn (discipol al lui Otto Wagner), a fost construit între 1927 și 1930 pentru a oferi locuințe accesibile celor 5.000 de locuitori.

