România, la coada Europei la locuințe sociale

Fundația Friedrich Ebert (FES) susține într-un raport că România se află în urma tuturor țărilor membre OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) în privința numărului de locuințe sociale. Doar 0,17% din fondul locativ național este reprezentat de locuințe sociale.

„Comparativ, în Europa Centrală și de Est procentul ajunge la 6,6% în Polonia, iar în Europa de Vest variază între 34,1% în Olanda și 10,9% în Finlanda”, precizează Monitorul Social, un proiect al FES România care prezintă realități sociale românești în cifre.

Bucureștiul are 1.175 locuințe sociale

În 2022, existau doar 16.290 de locuințe sociale la nivel național, în timp ce peste 40.000 de cereri au fost depuse – de 2,5 ori mai multe decât locuințele disponibile (MDLPA), potrivit sursei citate.

Iar situația din Capitală este una alarmantă. Monitorul Social menționează că în București: „între 2023–2025 s-au depus anual, în medie, 5.500 de cereri; doar 3% dintre dosare sunt complete, din cauza procedurilor birocratice excesive; locuințe au primit: 24 de familii în 2023; 12 familii în 2024; 3 familii în 2025”.

Bucureștiul are în total 1.175 locuințe sociale.

„Între 2008–2014 s-au construit doar 242 de apartamente. Din 2014 până azi: zero locuințe sociale noi. Un proiect de 114 locuințe în Prelungirea Ghencea este blocat de ani de zile, fără termen de finalizare”, potrivit sursei citate.

