Aflată în Marea Egee, insula atrage tot mai mulți turiști care vor să descopere un loc autentic, departe de aglomerația stațiunilor mari. Drumurile pietruite, casele albe cu obloane colorate, podgoriile întinse și plajele cu apă limpede transformă Bozcaada într-o destinație ideală pentru un sejur scurt sau o vacanță de câteva zile.

Cum ajungi în Bozcaada

Cei care aleg să călătorească din București cu mașina trebuie să știe că distanța până la portul Geyikli, de unde se ia feribotul către Bozcaada, este de aproximativ 700 de kilometri, un drum ce poate fi parcurs în 10-11 ore. Feribotul durează aproximativ 30-35 de minute, iar prețul este de 20-25 de euro pentru autoturism și câțiva euro pentru pasageri.

Pentru cei care preferă avionul, cea mai simplă variantă este zborul direct din București către Istanbul, iar de acolo există curse interne către Canakkale, oraș aflat la mică distanță de portul Geyikli.

Transferul de la aeroportul din Canakkale până la feribot durează mai puțin de o oră, ceea ce face ca întreaga călătorie să fie una accesibilă și rapidă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Recomandări Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Bozcaada impresionează prin liniștea sa și prin modul în care a reușit să-și păstreze identitatea. Cetatea Bozcaada, aflată chiar lângă port, domină insula și oferă o priveliște spectaculoasă asupra mării. Construită de genovezi și extinsă ulterior de otomani, fortăreața este principalul obiectiv istoric al insulei.

În centrul orașului, vizitatorii pot descoperi biserici ortodoxe, moschei și clădiri vechi care reflectă conviețuirea de secole dintre comunitățile greacă și turcă. Străduțele pietruite sunt animate de cafenele, taverne și mici magazine de suveniruri, iar plimbările prin zona centrală sunt o experiență în sine.

Plaje liniștite și ape limpezi

Insula este renumită pentru plajele sale curate, cu nisip fin și ape turcoaz. Cea mai cunoscută este Ayazma, unde turiștii găsesc șezlonguri, umbrele și taverne tradiționale. Habbele este un alt loc popular, ideal pentru familii, în timp ce plajele Yali și Akvaryum oferă mai multă intimitate și sunt apreciate de cei care preferă zone mai retrase.

Apa cristalină face ca snorkelingul și înotul să fie activități de neratat, iar pentru cei mai activi există și posibilitatea de a explora insula cu bicicleta sau scuterul.

Unul dintre cele mai apreciate locuri din Bozcaada este Polente Feneri, farul situat la capătul vestic al insulei. Aici, vizitatorii se adună seara pentru a admira apusul, considerat de mulți cel mai frumos din întreaga Turcie. Soarele coboară încet în Marea Egee, colorând cerul în nuanțe de roșu, portocaliu și violet, iar atmosfera este completată de siluetele morilor de vânt aflate în apropiere.

Recomandări Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Localnicii recomandă să ajungi cu puțin timp înainte de apus, pentru a prinde un loc bun pe stânci și pentru a te bucura de liniștea locului, transformată de fiecare dată într-un spectacol natural impresionant.

Ce soiuri de vinuri se găsesc pe insulă

Bozcaada are o tradiție veche în viticultură, iar podgoriile sale sunt întinse pe mare parte din suprafața insulei. Vizitatorii pot face tururi la crame precum Talay sau Amadeus, unde pot participa la degustări de vinuri. Soiurile locale Cavuș și Kuntra sunt printre cele mai apreciate. În fiecare toamnă, insula găzduiește Festivalul Vinului, un eveniment care aduce laolaltă localnici și turiști.

Gastronomia este un alt punct de atracție: restaurantele și tavernele servesc pește proaspăt, fructe de mare și mese tradiționale. Printre recomandări se numără Yalova și Maya, unde bucătăria turcească se îmbină cu influențele grecești. Deserturile pe bază de struguri și dulciurile locale sunt nelipsite de pe mese.

Destinație departe de turismul de masă

Cazarea este variată, de la pensiuni tradiționale (50-70 de euro/noapte) la boutique-hoteluri cu vedere la mare (80-120 de euro/noapte). Costurile pentru un sejur de 3-4 zile pentru două persoane se ridică, în medie, la 500-700 de euro, incluzând transportul, cazarea și mesele.

Recomandări Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT”

Bozcaada nu are lanțuri hoteliere mari și nici resorturi luxoase, ceea ce îi păstrează farmecul și autenticitatea. Este o destinație pentru cei care caută liniște, experiențe culinare, plaje neaglomerate și o atmosferă mediteraneană relaxată. Cel mai bun sezon pentru vizită este între mai și iunie sau în septembrie, când temperaturile sunt plăcute, iar insula nu este aglomerată.

Cu o istorie bogată, peisaje spectaculoase și o atmosferă de vacanță autentică, Bozcaada se dovedește a fi o alternativă ideală la destinațiile turistice clasice din Turcia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE