Aflată în Marea Egee, insula atrage tot mai mulți turiști care vor să descopere un loc autentic, departe de aglomerația stațiunilor mari. Drumurile pietruite, casele albe cu obloane colorate, podgoriile întinse și plajele cu apă limpede transformă Bozcaada într-o destinație ideală pentru un sejur scurt sau o vacanță de câteva zile.

Cum ajungi în Bozcaada

Cei care aleg să călătorească din București cu mașina trebuie să știe că distanța până la portul Geyikli, de unde se ia feribotul către Bozcaada, este de aproximativ 700 de kilometri, un drum ce poate fi parcurs în 10-11 ore. Feribotul durează aproximativ 30-35 de minute, iar prețul este de 20-25 de euro pentru autoturism și câțiva euro pentru pasageri.

Pentru cei care preferă avionul, cea mai simplă variantă este zborul direct din București către Istanbul, iar de acolo există curse interne către Canakkale, oraș aflat la mică distanță de portul Geyikli.

Transferul de la aeroportul din Canakkale până la feribot durează mai puțin de o oră, ceea ce face ca întreaga călătorie să fie una accesibilă și rapidă.

Image: 77193769, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: noIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările
Recomandări
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

Bozcaada impresionează prin liniștea sa și prin modul în care a reușit să-și păstreze identitatea. Cetatea Bozcaada, aflată chiar lângă port, domină insula și oferă o priveliște spectaculoasă asupra mării. Construită de genovezi și extinsă ulterior de otomani, fortăreața este principalul obiectiv istoric al insulei.

În centrul orașului, vizitatorii pot descoperi biserici ortodoxe, moschei și clădiri vechi care reflectă conviețuirea de secole dintre comunitățile greacă și turcă. Străduțele pietruite sunt animate de cafenele, taverne și mici magazine de suveniruri, iar plimbările prin zona centrală sunt o experiență în sine.

Plaje liniștite și ape limpezi

Insula este renumită pentru plajele sale curate, cu nisip fin și ape turcoaz. Cea mai cunoscută este Ayazma, unde turiștii găsesc șezlonguri, umbrele și taverne tradiționale. Habbele este un alt loc popular, ideal pentru familii, în timp ce plajele Yali și Akvaryum oferă mai multă intimitate și sunt apreciate de cei care preferă zone mai retrase.

Apa cristalină face ca snorkelingul și înotul să fie activități de neratat, iar pentru cei mai activi există și posibilitatea de a explora insula cu bicicleta sau scuterul.

Unul dintre cele mai apreciate locuri din Bozcaada este Polente Feneri, farul situat la capătul vestic al insulei. Aici, vizitatorii se adună seara pentru a admira apusul, considerat de mulți cel mai frumos din întreaga Turcie. Soarele coboară încet în Marea Egee, colorând cerul în nuanțe de roșu, portocaliu și violet, iar atmosfera este completată de siluetele morilor de vânt aflate în apropiere.

Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre
Recomandări
Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Localnicii recomandă să ajungi cu puțin timp înainte de apus, pentru a prinde un loc bun pe stânci și pentru a te bucura de liniștea locului, transformată de fiecare dată într-un spectacol natural impresionant.

Ce soiuri de vinuri se găsesc pe insulă

Bozcaada are o tradiție veche în viticultură, iar podgoriile sale sunt întinse pe mare parte din suprafața insulei. Vizitatorii pot face tururi la crame precum Talay sau Amadeus, unde pot participa la degustări de vinuri. Soiurile locale Cavuș și Kuntra sunt printre cele mai apreciate. În fiecare toamnă, insula găzduiește Festivalul Vinului, un eveniment care aduce laolaltă localnici și turiști.

Gastronomia este un alt punct de atracție: restaurantele și tavernele servesc pește proaspăt, fructe de mare și mese tradiționale. Printre recomandări se numără Yalova și Maya, unde bucătăria turcească se îmbină cu influențele grecești. Deserturile pe bază de struguri și dulciurile locale sunt nelipsite de pe mese.

Destinație departe de turismul de masă

Cazarea este variată, de la pensiuni tradiționale (50-70 de euro/noapte) la boutique-hoteluri cu vedere la mare (80-120 de euro/noapte). Costurile pentru un sejur de 3-4 zile pentru două persoane se ridică, în medie, la 500-700 de euro, incluzând transportul, cazarea și mesele.

Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT”
Recomandări
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT”

Bozcaada nu are lanțuri hoteliere mari și nici resorturi luxoase, ceea ce îi păstrează farmecul și autenticitatea. Este o destinație pentru cei care caută liniște, experiențe culinare, plaje neaglomerate și o atmosferă mediteraneană relaxată. Cel mai bun sezon pentru vizită este între mai și iunie sau în septembrie, când temperaturile sunt plăcute, iar insula nu este aglomerată.

Cu o istorie bogată, peisaje spectaculoase și o atmosferă de vacanță autentică, Bozcaada se dovedește a fi o alternativă ideală la destinațiile turistice clasice din Turcia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Percheziții la compania aeriană Fly Lili, care ducea mercenarii lui Potra în Congo. Prejudiciu de 12 milioane de lei
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite

Alte știri

Percheziții la compania aeriană Fly Lili, care ducea mercenarii lui Potra în Congo. Prejudiciu de 12 milioane de lei
Știri România 14:48
Percheziții la compania aeriană Fly Lili, care ducea mercenarii lui Potra în Congo. Prejudiciu de 12 milioane de lei
Cinci locuri pe care e musai să le vezi, chiar dacă pentru asta trebuie să te duci până la Cucuieții din Deal. Povestea bisericii de lemn cu tavan de stele
Reportaj
Știri România 14:19
Cinci locuri pe care e musai să le vezi, chiar dacă pentru asta trebuie să te duci până la Cucuieții din Deal. Povestea bisericii de lemn cu tavan de stele
Parteneri
Dronele rusești din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: „A primit o avertizare rusească?”
Adevarul.ro
Dronele rusești din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: „A primit o avertizare rusească?”
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

„La bine și la Roast” 10 septembrie 2025. Anamaria Prodan, replică dură: „Dacă îți dau un pumn, nu mai știi cum te cheamă”
Stiri Mondene 14:34
„La bine și la Roast” 10 septembrie 2025. Anamaria Prodan, replică dură: „Dacă îți dau un pumn, nu mai știi cum te cheamă”
Cum s-a îmbrăcat Alina Sorescu în prima zi din noul an școlar al fetițelor sale. Fanii au reacționat: „Radiezi! Înainte îl puneai pe primul loc pe cel care nu te-a meritat”
Stiri Mondene 14:04
Cum s-a îmbrăcat Alina Sorescu în prima zi din noul an școlar al fetițelor sale. Fanii au reacționat: „Radiezi! Înainte îl puneai pe primul loc pe cel care nu te-a meritat”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
ObservatorNews.ro
Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Nicușor Dan: România va reacționa la fel ca Polonia în caz de incident similar
Mediafax.ro
Nicușor Dan: România va reacționa la fel ca Polonia în caz de incident similar
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Doliu în lumea fotbalului! Un fotbalist de numai 16 ani a murit într-un accident rutier
KanalD.ro
Doliu în lumea fotbalului! Un fotbalist de numai 16 ani a murit într-un accident rutier

Politic

Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Analiză
Politică 14:00
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Nicușor Dan și Oana Țoiu, reacții după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez: „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”
Politică 12:51
Nicușor Dan și Oana Țoiu, reacții după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez: „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă