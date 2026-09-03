Trei ofițeri au fost răniți în urma schimbului de focuri care a avut loc în timpul unei anchete privind un presupus complot al Serviciului Federal de Securitate (FSB) din Rusia.

Potrivit relatărilor din presa ucraineană, incidentul s-a produs în timp ce SBU efectua cercetări legate de o tentativă de atentat plănuită de FSB împotriva lui Stepan Kaplunov, adjunctul comandantului Corpului Voluntarilor Ruși (RVC) și care ar fi sub supravegherea HUR.

New details emerged on the SBU-HUR shooting in Kyiv. HUR unit commander "Timur" claims SBU personnel detained a military intelligence officer without formal charges. He said an agreement on further legal procedures was reached with the Alpha commander, but other SBU personnel… https://t.co/WrHEIq7gxp pic.twitter.com/X2zisekEiM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 3, 2026

Volodimir Zelenski a calificat situaţia drept „absolut ruşinoasă”, a demis un oficial de rang înalt din SBU și i-a convocat pe procurori și anchetatori.

„Aici, în Ucraina, se poate trage doar asupra ocupanţilor ruşi, în apărarea Ucrainei”, a reacționat șeful statului ucrainean, citat de ziarul britanic The Guardian.

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