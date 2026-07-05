Cei doi pensionari au investit 800 de euro în amenajarea grădinii

Povestea a început după ce cuplul s-a mutat în complexul rezidențial Coxs Close. În dorința de a îmbunătăți aspectul zonei, cei doi au investit peste 800 de euro pentru a planta eucalipți, cireși ornamentali și arțari pe un teren plin de buruieni, situat lângă locuința lor.

Doi pensionari au amenajat o grădină lângă casă, dar riscă o amendă de 1.000 de euro din cauza unei reguli pe care au ignorat-o
Inițiativa a fost apreciată de vecini, care s-au declarat încântați de transformarea peisajului. Sursa foto: Profimedia Images

Cei doi pensionari riscă o amendă de peste 1.000 de euro

Entuziasmul lor s-a risipit rapid când compania de administrare imobiliară Ground Solutions UK Ltd le-a trimis mai multe notificări oficiale. Potrivit firmei, terenul, deși părăginit, aparține dezvoltatorului imobiliar, iar orice modificare pe spațiile comune necesită autorizație.

Pensionarii au fost somați să distrugă grădina și să readucă terenul la starea în care era, altfel riscă o sancțiune de peste 1.000 de euro, echivalentul costurilor pentru ca o echipă de muncitori să readucă zona la starea inițială.

„Este o adevărată vânătoare de vrăjitoare. Vreau să văd dacă vor avea curajul să distrugă munca noastră”, a declarat Christopher, fost expert în asigurări, pentru Mirror.

Doi pensionari au amenajat o grădină lângă casă, dar riscă o amendă de 1.000 de euro din cauza unei reguli pe care au ignorat-o
Cei doi au investit peste 800 de euro pentru a planta eucalipți, cireși ornamentali și arțari pe un teren plin de buruieni. Sursa foto: Profimedia Images.

Locuitorii din complex au trimis plângeri când au realizat că pensionarii au încălcat regula

Deși unii locuitori ai complexului au trimis plângeri care au determinat intervenția firmei de administrare, alții au lăudat inițiativa cuplului.

Fiul pensionarilor a apărat acțiunea părinților săi, catalogând-o drept un exemplu de „grădinărit de gherilă” ce ar trebui încurajat, mai ales în contextul crizei climatice actuale.

Doi pensionari au amenajat o grădină lângă casă, dar riscă o amendă de 1.000 de euro din cauza unei reguli pe care au ignorat-o
Hilary și Christopher, cuplul de pensionari, în grădina pe care au amenajat-o lângă casa lor din Marea Britanie. Sursa foto: Profimedia Images.

În ciuda presiunilor și a termenelor limită depășite, Hilary și Christopher refuză să cedeze. Situația lor ridică întrebări despre drepturile rezidenților în raport cu dezvoltatorii imobiliari și despre cum pot fi reconciliate inițiativele civice cu reglementările legale.
 
În timp ce firma de administrare susține că acționează conform legii, cazul atrage atenția asupra nevoii de a promova proiectele de mediu în comunități.

Un caz similar a avut loc și în Capitală, în urmă cu câțiva ani. Un bărbat din București a fost reclamat de zeci de ori pentru că a amenajat grădina din fața blocului. Regulamentul are prevederi stricte cu privire la persoanele care pot avea grijă de spațiile comune.

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