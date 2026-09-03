În total, 183.423 de angajați din sistem au primit câte 1.500 de lei net pe cardurile dedicate, valoarea totală a alimentărilor ridicându-se la 275,1 milioane de lei.

Peste 83.000 de profesori lipsesc din evidențele oficiale ale plăților

La lansarea programului finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, numărul estimat de beneficiari din școli și universități era de peste 275.000 de persoane, iar bugetul total alocat depășea 413,7 milioane de lei.

Comunicatul recent transmis de MIPE arată însă că banii au ajuns la cu peste 83.000 de beneficiari mai puțini, iar suma totală virată este cu aproximativ 140 de milioane de lei mai mică decât bugetul stabilit inițial.

Ministerul nu a oferit un motiv oficial pentru care acești angajați nu au figurat pe listele finale de plată.

Cum pot fi cheltuiți cei 1.500 de lei și ce se întâmplă cu banii neutilizați

Normele legale stabilesc că cel puțin 65% din valoarea primei, adică minimum 975 de lei, trebuie utilizată obligatoriu pentru cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Restul de cel mult 35%, reprezentând maximum 525 de lei, poate fi folosit pentru achiziția de cărți de specialitate și alte echipamente sau materiale necesare activității didactice.

MIPE a adus clarificări esențiale pentru beneficiarii care nu apucă să cheltuiască întreaga sumă. Cadrele didactice care își continuă activitatea în sistemul de învățământ și în anul școlar 2026-2027 își păstrează soldul rămas și pot utiliza banii necheltuiți până la data de 31 august 2027.

În schimb, în cazul persoanelor care părăsesc sistemul educațional în noul an școlar, sumele neutilizate vor fi retrase automat de pe carduri.

Schimbări de procedură publicate în Monitorul Oficial

Regulile de acordare au suferit modificări de ultim moment, printr-un ordin comun al MIPE, Ministerului Educației și Serviciului de Telecomunicații Speciale publicat la 28 august 2026.

Noua procedură prelungește termenul de utilizare a fondurilor necheltuite pentru cei ce rămân la catedră și stabilește ca termen de activare a măsurii data de 27 august 2026 pentru învățământul preuniversitar, respectiv 28 septembrie 2026 pentru personalul universitar.

În plus, cadrele didactice care folosesc prima pentru cursuri de formare profesională au obligația de a încărca în aplicația dedicată certificatul de absolvire în termen de cel mult 5 luni de la utilizarea sumei, dar nu mai târziu de 31 martie 2028.

Dacă profesorii nu efectuează această încărcare la timp, documentul va putea fi introdus direct de către reprezentanții Ministerului Educației.

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