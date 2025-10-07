Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa, anunță deschiderea oficială a celei de-a 7-a ediții Sauna Fest, eveniment unic în lume, care transformă fiecare sesiune de saună într-un spectacol multisenzorial. Între 6 și 26 octombrie 2025, peste 100 de Maeștri Aufguss internaționali din 22 de țări aduc la București peste 800 de show-uri multisenzoriale menite să redefinească experiența saunei. Vizitatorii vor putea asista la spectacole în saună oferite de maeștri din: Austria, Belgia, Canada, Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Romania, Slovacia, SUA, Tunisia, Ucraina sau Ungaria.

A început Sauna Fest, cel mai fierbinte festival al toamnei, la Therme București!

Premierele naționale ale ediției din acest an includ o saună finlandeza pentru acasă, cadou, experiențe Cold Plunge ghidate și primul Sauna Village din România. 

Ediția din acest an marchează o serie de premiere și experiențe de neratat pentru public:

Premieră națională. Primul Sauna Village din România.

În perioada 20-26 octombrie, plaja Sands of Therme se transformă în prima expozitie de saune pe care le poti testa, din țară. Vizitatorii pot descoperi și testa saune autentice, cu capacitate de 2 pana la 8 persoane, realizate de producători de top internaționali și locali: Bast Sauna (Suedia), Celsium Wellness (Lituania), Edjusta (Lituania), Harvia (Finlanda), HotSpring România (România), Hidrostyle (România), Nomad (România), NorthHeat (Lituania) și Tellta Saana (Finlanda).

A început Sauna Fest, cel mai fierbinte festival al toamnei, la Therme București!

Vizitatorii pot experimenta personal calitatea și confortul oferite de fiecare producător și pot descoperi soluții personalizate pentru instalarea propriei saune acasă.
Sauna Village oferă și o sursă de inspirație pentru antreprenorii și operatorii din turism, care pot descoperi soluții moderne de wellness adaptate resorturilor, pensiunilor și caselor de vacanță.

Mai multe informații despre saunele pe care le poți testa la Sauna Village sunt disponibile aici.

Experiențe Cold Plunge ghidate de experții canadieni Unbounded

Între 21 și 25 octombrie, plaja Sands of Therme devine scena unor experiențe unice de expunere controlată la frig, create alături de echipa Unbounded din Canada – recunoscută internațional pentru abordarea modernă a terapiei cald-rece și pentru crearea unei comunități globale dedicate echilibrului între corp și minte.

Sesiunile de îmbăiere în apă rece sunt create alături de echipa Unbounded din Canada, câștigătoarea recordului Mondial de cold plunge, care va ghida participanții în sesiuni intense de expunere controlată la frig. Un show al contrastelor, ReWild Circuit este creat de Lisa Kricfalusi și Nick McNaught, fondatorii Unbounded, care aduc la Therme expertiza lor unică în expunerea la frig și reconectarea prin natură. Lisa are rădăcini finlandeze și experiență în kinesiologie și yoga, iar Nick a transformat pasiunea sa pentru înotul în ape reci într-o comunitate internațională.

Toți cei pasionați de Cold Plunge au ocazia unică de a simți pe propria piele beneficiile acestei terapii sau de a oferi cadou această experiență multisenzorială.

A început Sauna Fest, cel mai fierbinte festival al toamnei, la Therme București!
Momente artistice în premieră – primul stand-up în saună din România, susținut de George Tănase, spectacole de teatru și momente artistice în sauna-cinema Hollywood.

Câștigă sauna ta finlaneza premium pentru acasa! Auroom® Cala Wood
Un premiu unic în România. Therme București oferă posibilitatea de a câștiga o saună pentru acasă, în cadrul celui mai mare festival de profil din lume. Fiecare vizitator are șansa de a transforma experiența si toate beneficiile saunei, trăite la Therme, într-una permanentă, chiar la el acasă. În perioada 6-26 octombrie, toți participanții la festival se pot înscrie în tragerea la sorți pentru a câștiga sauna finlandeză premium Auroom® Cala Wood, in valoare de 9000 de euro – un premiu de excepție, care aduce tradiția nordică și relaxarea autentică în intimitatea propriei locuințe. Model de top din gama Auroom, sauna Cala Wood este o sauna compactă, de 1,5 x 1,5 m care poate sa încapă aproape oriunde, fiind concepută pentru spații rezidențiale.  „Sauna Fest este mai mult decât un eveniment, este o platformă de inspirație. În fiecare an, Therme București aduce tendințele globale în wellness mai aproape de publicul din România, iar prin Sauna Village si sauna Auroom@Cala Wood oferim ocazia ca această experiență să devină realitate și acasă, fie că vorbim de locuințe din oraș, vile de vacanță sau resorturi din destinațiile turistice locale.” spune Andrada Șeitan, Director Marketing, Therme București

Detaliile campaniei sunt disponibile aici. 

Gustul Scandinaviei la Therme. Experiență gastronomica completă. 

În exclusivitate pentru Sauna Fest 2025, vizitatorii se pot bucura de un meniu inspirat din gastronomia nordică, special conceput pentru Sauna Village. Viking Mule, Skål Spritz, Glogg (vin fiert scandinav), Mied, Nordic Berry Elixir, sunt doar câteva dintre băuturile care pot fi testate in zona Sauna Village. Preparate culinare precum: somon cu cremă de brânză, supă Lohikeitto, chifteluțe suedeze Köttbullar, somon sălbatic cu piure de napi și baby spanac, salam de biscuiți cu merișoare desăvârșesc experiența Sauna Village. 

Sauna Fest, un festival de referință internațională

Cu participarea a zeci de mii de vizitatori din România și din străinătate, Sauna Fest confirmă statutul său de cel mai mare festival din lume dedicat saunei și transformă Therme București într-un pol de atracție internațional pentru iubitorii de wellness. Sauna Fest este pentru wellness ceea ce reprezintă marile festivaluri de muzică pentru entertainment: un festival dedicat sănătății, relaxării și artei saunei. Un eveniment de aceeași amploare, dar în care scena este sauna, iar artiștii sunt maeștrii Aufguss.

“Sauna Fest este o experiență completă, care unește tradiția și inovația în cultura saunei. Pentru noi, este important ca fiecare vizitator să plece de aici nu doar relaxat, ci și inspirat să continue acest echilibru în viața de zi cu zi. Prezența maeștrilor Aufguss din întreaga lume ne permite să oferim publicului o călătorie autentică în universul wellness-ului, una care combină arta, educația și starea de bine.” a declarat Cosmin Cîrîc, Director Wellness, Therme București

Detalii de acces

Sauna Fest 2025 se desfășoară între 6 și 26 octombrie la Therme București, iar toate spectacolele sunt incluse în biletul de acces pentru zona Elysium. Biletele pot fi achiziționate pe therme.ro, în aplicația myTherme și la casele de acces din complex. Programul complet al festivalului este disponibil aici.

Despre Therme București 

Therme București este cel mai mare complex de wellbeing la nivel european, construit greenfield, pe un areal de 250.000 de mp, având o suprafață totală indoor de peste 34.000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 880.000 plante vii, și dispune de cea mai mare plantație de palmieri din Europa, cu peste 1.500 de exemplare. Proiectul excelează prin magnitudine și unicitate, oferind clienților săi servicii și ambianță de lux la prețuri accesibile, cu cele mai înalte standarde din punct de vedere arhitectural, tehnic, sănătate și relaxare din lume. Popularitatea internațională a Therme București a aduce anual la București peste 500.000 peste turiști străini sosiți special în țara noastră pentru a vizita centrul. 

Contact presă

Andrada Șeitan – andrada.seitan@thermebucuresti.com

Foto credit: Therme București

