Calendar ortodox August 2025

Influența calendarului iulian în tradiția ortodoxă

De-a lungul timpului, omenirea a adoptat diferite metode de măsurare a timpului, fiecare dintre acestea reflectând o perspectivă proprie asupra fenomenelor naturale. Inițial a fost folosit calendarul lunar, care era construit în funcție de ciclurile Lunii.

A urmat calendarul solar, care se baza pe mișcarea anuală a Pământului în jurul Soarelui, iar ulterior au fost introduse sisteme hibride care combinau elemente din acestea. În calendarele lunare, o lună era echivalentă cu distanța dintre două Luni Noi, având o durată de aproximativ 29,5 zile, ceea ce însemna un an care număra doar 354 de zile. Calendarul solar, în schimb, reflecta durata unui an tropic, adică timpul necesar Pământului pentru aface o rotație completă în jurul Soarelui: 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 46 de secunde. Pentru a corecta diferența de 11 zile dintre cele două sisteme, unele popoare antice au adăugat periodic o lună suplimentară, cunoscută sub numele de Intercalaris, ca să păstreze sincronizarea dintre anotimpuri și fazele Lunii, scrie Sciencing.com.

Un reper al identității colective

Într-un moment esențial pentru reformarea sistemului temporal al Romei, anul 46 î.Hr. a fost marcat de inițiativa împăratului Iulius Cesar, care, ghidat de astronomul egiptean Sosigene din Alexandria, a implementat un calendar nou, care a fost numir calendarul iulian. Acesta se baza exclusiv pe anul solar și introducea un sistem de 365 de zile, cu o zi adăugată o dată la patru ani, în anii bisecți. Considerat o inovație majoră, calendarul iulian a oferit un cadru temporal stabil pentru lumea creștină timp de peste 1500 de ani, fiind folosit până când avea să fie introdus calendarul gregorian, în 1582.

În prezent, calendarul iulian continuă să fie un simbol al continuității culturale și spirituale în Bisericile Ortodoxe tradiționale. Diferența de 13 zile față de calendarul gregorian alimentează în continuare dezbateri legate de unitatea sărbătoririi în lumea creștină, o temă tot mai relevantă.

Cum a devenit august a opta lună

Calendarul roman avea în Antichitate doar zece luni și însuma 304 zile. Lunile de iarnă, ianuarie și februarie, lipseau, astfel că anul începea oficial în martie, iar august era considerată a șasea lună. Aceasta era denumită mensis sextilis și avea o durată de 31 de zile, conform informațiilor de pe Time and Date.

În jurul anului 700 î.Hr., regele Numa Pompilius (715–673 î.Hr.), al doilea monarh al Romei, avea să modifice structura calendarului prin introducerea lunilor care lipseau la începutul anului, pentru a corela mai bine timpul cu ciclurile naturale. În urma acestei modificări, sextilis a fost redusă la 29 de zile. Astfel, a luat naștere un calendar format din 12 luni, asemănător celui utilizat astăzi. O reformă esențială s-a produs în anul 154 î.Hr., atunci când, în urma unei revolte, Senatul Roman a decis ca 1 ianuarie să devină începutul anului civil, înlocuind data de 1 martie. Odată cu această reformă, sextilis a devenit oficial a opta lună din calendar.

Totuși, schimbarea percepției populare a fost lentă, deoarece, pentru mulți romani, anul a continuat să înceapă în martie, iar tranziția completă s-a produs treptat. O altă etapă importantă a constat în introducerea calendarului iulian, care număra cu zece zile mai mult. Asta a făcut ca sextilis să fie extinsă de la 29 la 31 de zile și să fie integrată într-un sistem calendaristic mult mai exact, adaptat la realitatea astronomică.

Originea calendarului ortodox

Calendarul liturgic ortodox, bazat pe modelul iulian, a fost conceput pentru a marca sărbătorile religioase și pentru a organiza viața spirituală a credincioșilor. Originea sa este în strânsă legătură cu practica primilor creștini, care au început să celebreze zilele de pomenire ale martirilor. În timp, acest calendar a inclus marile sărbători precum Nașterea Domnului, Paștele, evenimente legate de viața lui Iisus Hristos, a Maicii Domnului și a sfinților.

În tradiția ortodoxă, anul liturgic este divizat în trei cicluri majore de slujbe. Primul dintre acestea este Triodul, care începe cu Duminica Vameșului și Fariseului și cuprinde perioada Postului Mare, pregătind credincioșii pentru Învierea Domnului. Al doilea ciclu se numește Penticostar și este intervalul dintre Paști și Duminica Tuturor Sfinților, caracterizat fiind de o atmosferă de bucurie. Octoihul, care se întinde pe opt săptămâni, stabilește rânduiala slujbelor de duminică în restul anului liturgic, până la reînceperea Triodului, aflăm de pe Creștinortodox.ro.

Un element specific calendarului ortodox contemporan este folosirea culorilor pentru a marca semnificația diferitelor zile. Cu roșu sunt semnalate praznicele împărătești sau sfinții importanți, albastrul desemnează sfinții canonizați de Biserica Ortodoxă Română, iar negrul este atribuit celorlalți sfinți menționați în Sinaxar, care, însă, nu beneficiază de slujbe speciale.

Semnificația sărbătorilor ortodoxe

Sărbătorile religioase nu sunt doar simple date în calendar, ci momente de intensă încărcătură spirituală pentru credincioșii ortodocși. Acestea sunt dedicate fie comemorării unor sfinți importanți, fie amintirii unor evenimente importante pentru mântuire. În astfel de zile, tradiția îndeamnă la încetarea activităților zilnice obișnuite și participarea la slujbe în biserici, ca semn de recunoștință și de comuniune față de Dumnezeu.

Potrivit tradiției bizantine, anul bisericesc ortodox începe la 1 septembrie și este structurat în două categorii principale de sărbători. Prima dintre ele cuprinde sărbătorile cu dată fixă, precum Nașterea Domnului – Crăciunul (25 decembrie), Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie), Sfântul Nicolae (6 decembrie) sau Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile). De notat faptul că Sărbătoarea Floriilor are o zi fixă în calendarul liturgic, dar variabilă în calendarul civil, în funcție de data Paștelui.

De altfel, există mai multe sărbători cu dată variabilă, care sunt determinate de data Paștelui, cum ar fi Înălțarea Domnului sau Rusaliile. Deși data acestor sărbători se modifică în fiecare an, ele pică întotdeauna în aceeași zi a săptămânii.

Sărbători importante în luna August

Conform calendarului ortodox, în august avem trei sărbători religioase cu cruce roșie: Schimbarea la Faţă a Domnului, Adormirea Maicii Domnului şi Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. În prima zi a lunii începe Postul Sfintei Marii, cunoscut și ca Postul Adormirii Maicii Domnului, care se termină pe 14 august, cu o zi înainte de sărbătoarea Sfintei Maria Mare.

Schimbarea la Faţă a Domnului, care se sărbătorește la 6 august, este cunoscută și sub denumirea de Probojenia. În Noul Testament se scrie că Iisus Hristos a urcat pe Muntele Tabor împreună cu Apostolii Petru, Iacov și Ioan, iar aici Mântuitorul a început să strălucească foarte puternic, iar hainele i s-au făcut albe ca lumina. În acest timp s-au arătat Moise și Ilie și au vorbit cu Iisus, iar ucenicii au rămas muți de uimire, conform Doxologia.ro.

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul se prăznuiește la 29 august și este o zi de post negru și de rugăciune, care amintește de patimile Sf. Ioan și decapitarea acestuia.

Calendar ortodox August 2025

31 de zile; ziua 13 ore, noaptea 11 ore

1 V Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 frați Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin)

2 S Aducerea moaștelor Sf. Întâi Mc. și Arhid. Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împ. Iustinian cel Mare (Dezlegare la ulei și vin)

3 D †) Sf. Cuv. Mărt. Iraclie din Basarabia; Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat și Faust; Sf. Mironosiță Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Dezlegare la ulei și vin) Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8

4 L Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil (Post)

5 M Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul; Sf. Ier. Fabian, ep. Romei (Post)

6 M (†) Schimbarea la Față a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește)

7 J †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; †) Sf. Cuv. Pafnutie – Pârvu Zugravul; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Sfințit Mc. Narcis, arhep. Ierusalimului; Sf. Cuv. Nicanor (Post)

8 V †) Sf. Pr. Mc. Alexandru din Basarabia; Sf. Ier. Emilian Mărt., ep. Cizicului și Miron, ep. Cretei (Post)

9 S Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos (Dezlegare la ulei și vin)

10 D Sf. Mc. Laurențiu, arhid.; Sf. Sfințit Mc. Xist, ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la ulei și vin) Duminica a IX-a după Rusalii (a Sf. Părinți de la primele șase Sinoade Ecumenice; Umblarea pe mare – potolirea furtunii; Rugăciunea lui Iisus); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9

11 L †) Sf. Ier. Nifon, patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post)

12 M Sf. Mc. Fotie și Anichit (Post)

13 M Odovania praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei și Dositei (Post)

14 J Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul M. D.) (Post)

15 V (†) Adormirea Maicii Domnului (Dezlegare la pește)

16 S Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; †) Sf. Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu și Matei, și sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec; Sf. Mc. Diomid

17 D †) Sf. Gheorghe Pelerinul; Sf. Mc. Miron pr., Straton și Ciprian Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

18 L Sf. Mc. Flor și Lavru

19 M Sf. Mc. Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla

20 M Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever, Eliodor și Teoharie (Post)

21 J Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa, cu fiii ei; † Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. și Venust

22 V Sf. Mc. Agatonic și cei îmtruna cu ei (Post)

23 S Odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului; † Sf. Mc. Lup; Sf. Sfințit Mc. Irineu, ep. de Lugdunum (Lyon)

24 D Sf. Sfințit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11

25 L Aducerea moaștelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit

26 M Sf. Mc. Adrian și Natalia, soția sa

27 M Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Fanurie; Sf. Ier. Osie, ep. Cordobei (Post)

28 J Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia

29 V (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Fapte XIII, 25-33 (Dezlegare la ulei și vin)

30 S †) Sf. Ier. Varlaam, mitr. Moldovei și Ioan de la Râșca și Secu, ep. Romanului; Sf. Ier. Ioan, Pavel cel Nou și Alexandru, patr. Constantinopolului

31 D Așezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Macarie Protopsaltul Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1

Foto: Shutterstock.com