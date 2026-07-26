Mașina de firmă nu mai este singura soluție

Până acum, politica auto a unei companii era destul de simplă: cine primește mașină, ce model primește, ce buget are, ce combustibil folosește și când se schimbă vehiculul.

Noua logică este diferită. Întrebarea nu mai este doar „ce mașină îi dăm angajatului?”, ci „cum se deplasează angajatul cel mai eficient?”.

Pentru un director de vânzări care face mii de kilometri lunar, mașina de serviciu rămâne esențială. Pentru un angajat care vine de două ori pe săptămână la birou, poate avea mai mult sens un buget de transport, un abonament la transport public, ride-hailing sau acces la o mașină partajată.

Asta schimbă complet rolul flotei. Mașina nu dispare, dar nu mai este răspunsul universal.

De ce companiile se uită la mobilitate, nu doar la leasing

Motivul este simplu: costurile au crescut, iar munca s-a schimbat. Mașinile noi sunt mai scumpe, leasingul trebuie calculat mai atent, combustibilul și energia fluctuează, iar multe companii au angajați care lucrează hibrid.

În acest context, o mașină alocată permanent unui angajat care o folosește puțin poate deveni o risipă. În schimb, un sistem flexibil poate reduce costurile și poate folosi mai bine resursele.

Pentru firme, avantajul este controlul. În loc să administreze doar mașini, pot administra deplasări: cine merge, unde merge, cât costă și ce soluție are cel mai mult sens.

Aici intră și zona de ESG. Dacă o companie trebuie să își reducă emisiile, nu ajunge să cumpere câteva electrice. Trebuie să vadă câte deplasări pot fi evitate, câte pot fi făcute cu transport public, câte pot fi acoperite prin car sharing și unde mașina rămâne necesară.

Ce înseamnă pentru România

Pentru România, trecerea nu va fi bruscă. Mașina de serviciu rămâne importantă, mai ales în vânzări, distribuție, service, construcții sau management regional.

Dar în București, Cluj, Timișoara, Iași sau Brașov, unde traficul și parcarea sunt probleme reale, o politică de mobilitate poate deveni mai logică decât o politică strict auto.

Pentru firme, direcția este clară: nu fiecare angajat are nevoie de mașină permanentă. Unii au nevoie de acces la transport, nu de o mașină parcată 80% din timp.

Răspunsul scurt este acesta: flota viitorului nu înseamnă doar mai multe mașini electrice sau contracte de leasing mai bune. Înseamnă un mix de soluții de transport, ales după utilizare reală, cost și eficiență.

Pentru mai multe detalii despre trecerea de la politica bazată pe mașini la politica orientată către soluții de transport, puteți citi analiza publicată de Flote Auto.

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