Madhesh Ravichandran, originar din statul indian Tamil Nadu, a început să lucreze la acest KFC în ianuarie 2023. În martie, cererea sa de concediu anual a fost refuzată, iar managerul său a fost auzit spunând unui coleg că va prioritiza angajații din Sri Lanka, referindu-se la reclamant ca „acest sclav”, conform celor prezentate în tribunal, relatează BBC.

Judecătorul tribunalului, Paul Abbott, a constatat că Madhesh Ravichandran a fost concediat pe nedrept și a fost victima discriminării rasiale directe și hărțuirii legate de rasă. După câteva luni de la incident, Ravichandran și-a dat demisia, însă tribunalul a remarcat că nu a fost efectuată nicio investigație reală asupra acuzațiilor sale.

„A fost afectat și umilit”, a declarat judecătorul, adăugând că refuzul cererii de concediu a fost „influențat semnificativ” de rasa sa.

De asemenea, tribunalul a acceptat declarațiile reclamantului, care susține că a fost forțat să lucreze ore în exces din cauza „atitudinii de prejudecată rasială” a managerului față de el.

Ravichandran a fost despăgubit cu 66.800 de lire sterline, iar tribunalul a recomandat ca Nexus Foods Limited, compania care administrează filiala KFC din West Wickham, să implementeze un program de instruire pentru angajați privind discriminarea la locul de muncă.

